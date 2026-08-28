Erfurt (ots) -Nach dem erfolgreichen Auftakt-Casting Ende Juli in Wiesbaden geht die musikalische Reise für die zehn besten Nachwuchs-Acts des beliebten Songwriting-Wettbewerbs "Dein Song" (ZDF) in die nächste Runde: In der vergangenen Woche kamen die jungen Talente zu den Dreharbeiten im neuen Songwritingcamp im "Kunstverein Familie Montez" in Frankfurt am Main zusammen. Dort arbeiteten sie intensiv an ihren Kompositionen und präsentierten ihre Songs vor der Jury. Die 16-teilige Doku-Reihe und die Finalshow sind im Februar 2027 bei KiKA, auf kika.de, in der KiKA-App (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-player100.html), im ZDF-Streaming (https://www.zdf.de/shows/dein-song-108) sowie in der ZDFtivi-App zu sehen.Unterstützt vom "Dein Song"-Moderationsduo Jeannie Naomi Wagner und Luca Hänni fanden die jungen Songwriter*innen im kreativen Ambiente des Camps gemeinsam mit der "Dein Song"-Band neue Impulse für ihre Musik und entwickelten ihre Kompositionen weiter. Darüber hinaus blieb viel Raum für gemeinsame Aktivitäten: Ob bei einer Stand-up-Paddel-Tour auf dem Main, beim Klettern im Kletterwald oder bei actionreichen Fahrten im Skatepark - die Erlebnisse sorgten für Inspiration und stärkten den Zusammenhalt der Gruppe.Das Jury-Feedback aus der vergangenen Casting-Runde spielte im neuen Songwritingcamp eine besondere Rolle: Die prominente "Dein Song"-Jury mit Schauspielerin Alli Neumann, Sängerin und Produzentin Aisha Vibes sowie Revolverheld-Frontmann Johannes Strate gab den Nachwuchs-Talenten wichtige Tipps. Zum krönenden Abschluss galt es, sich mit den überarbeiteten Songs und einem Halbfinal-Auftritt noch einmal vor der Jury zu beweisen.Weiter gehen die Dreharbeiten der 19. Staffel "Dein Song" mit den besten sieben Songwriter*innen auf der Balearen-Insel Ibiza. Gemeinsam mit ihren Musikpat*innen bereiten sich die Teilnehmenden auf die "Dein Song"-Finalshow vor. Als neue Musikpat*innen bereits zugesagt haben das Berliner Electronic Pop Duo "Fast Boy" sowie die Formation "HE/RO" mit den beiden bekannten Zwillingsbrüdern Heiko und Roman Lochmann.Begleitet wird die gesamte Staffel mit exklusivem Content auf den "Dein Song" TikTok- (https://www.tiktok.com/@deinsong?lang=de-DE) und -Instagram (https://www.instagram.com/deinsong/?hl=de)-Channels. Moderatorin Jeannie Naomi Wagner fordert die Kandidat*innen in musikalischen Challenges heraus und liefert Einblicke hinter die Kulissen des Wettbewerbs."Dein Song" ist eine Produktion der bsb-Film- und TV-Produktion Darmstadt und der MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen beim ZDF sind Gordana Großmann und Corinna Loos.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:FOOLPROOFED GmbHwww.foolproofed.deCharlotte Rüter, Tel.: +49 1573 0958813, rueter@foolproofed.deMarkus Hermjohannes, Tel: +49 178 251 532 8, markus@foolproofed.deDer Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6341736