Vaduz (ots) -S.D. Erbprinz Alois und I.K.H. Erbprinzessin Sophie von und zu Liechtenstein sind hocherfreut, die Verlobung ihres Sohnes Prinz Georg mit Prinzessin Maria-Nives von der Leyen bekanntzugeben.Prinzessin Maria-Nives ist die jüngste Tochter von Philipp Prinz von der Leyen und Prinzessin Elisabeth von der Leyen und wurde am 13. Februar 2001 in Landsberg am Lech (Deutschland) geboren. Nach dem Besuch der International School Augsburg absolvierte sie ihre Matura an der Tourismusschule Klessheim bei Salzburg. Anschliessend studierte sie an der University of West London und erlangte dort einen Bachelor of Arts. Nach zweijähriger beruflicher Tätigkeit in Berlin ist sie seit Ende 2024 für eine Marketingagentur in Wien tätig.Prinz Georg wurde am 20. April 1999 als drittes Kind des Erbprinzenpaares im Spital Grabs in der Schweiz geboren. Nach dem Besuch der Primarschule Ebenholz in Vaduz (Liechtenstein) und der International School Rheintal (Schweiz) absolvierte er seine Schulzeit am Malvern College in England. Anschliessend studierte er an der Universität St. Gallen und an der ESCP Business School in Turin und Berlin, wo er 2023 mit einem Bachelor of Science in Management abschloss. Aktuell ist er in New York im Bereich Business Development in der Technologiebranche tätig.Die Vermählung von Prinzessin Maria-Nives und Prinz Georg wird voraussichtlich im Spätsommer 2027 in Deutschland stattfinden.Pressekontakt:Medienstelle des Fürstenhauses von LiechtensteinSchloss Vaduz9490 VaduzTelefon +423 238 12 50E-Mail: medien@fuerstenhaus.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100941854