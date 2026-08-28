München (ots) -Moderation: Louis KlamrothDas Thema: Vor den Wahlen im Osten: Woher kommt der Frust im Land?Die Gäste:Jan "Monchi" Gorkow (Sänger der Band Feine Sahne Fischfilet und Beststeller-Autor "Jenseits der Brandmauer")Nikolaus Blome (Politikchef RTL/ntv und Spiegel-Kolumnist)Hedwig Richter (Professorin für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr München)Luca Piwodda (Partei des Fortschritts, PdF, ehrenamtlicher Bürgermeister von Gartz (Oder) in Brandenburg)Carolin Matzko (Moderatorin und Autorin, setzt sich in ihrem Buch damit auseinander, dass ihr Vater AfD-Mitglied ist)Paul Burkhardt (betreibt eine familiengeführte Straußenfarm in Thüringen)Direkt nach der Doku "Land unter Druck - 50 Stimmen aus dem Volk": Wut, Frust und Enttäuschung - vielerorts ist das die Reaktion auf die Politik aus Berlin. 71 Prozent der Deutschen sagen, die Demokratie habe sich in den vergangenen zehn Jahren eher zum Schlechteren entwickelt. Werden die Landtagswahlen im Herbst zur Abrechnung mit den etablierten Parteien? Schützt die Brandmauer die Demokratie - oder verschärft sie die politische Spaltung? Was muss passieren, dass die Bürger wieder zuversichtlicher in die Zukunft blicken? Und wie kann es der Politik gelingen, den Menschen zu vermitteln, dass ihre Stimme zählt?So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de, Homepage: www.hartaberfair.deRedaktion: Torsten Beermann (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob,ARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel.: 089/558944-898E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6341742