Datum der Anmeldung:
25.08.2026
Aktenzeichen:
B3-95/26
Unternehmen:
Alloheim Senioren-Residenzen SE, Düsseldorf (Nordic Capital); Erwerb der Pflegeheime und einer Service-Gesellschaft der Integra-Gruppe
Produktmärkte:
Alten- und Pflegeheime, Seniorenresidenzen, Tages- Kurzzeit- und vollstationäre Pflege, betreutes Wohnen
25.08.2026
Aktenzeichen:
B3-95/26
Unternehmen:
Alloheim Senioren-Residenzen SE, Düsseldorf (Nordic Capital); Erwerb der Pflegeheime und einer Service-Gesellschaft der Integra-Gruppe
Produktmärkte:
Alten- und Pflegeheime, Seniorenresidenzen, Tages- Kurzzeit- und vollstationäre Pflege, betreutes Wohnen
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