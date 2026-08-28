Datum der Anmeldung:
25.08.2026
Aktenzeichen:
B3-96/26
Unternehmen:
Medios AG, Berlin; Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an und alleiniger Kontrolle über die Caesar und Loretz GmbH, Hilden ('Caelo') von der C&L-Gruppe, Hilden
Produktmärkte:
Abfüllung und Verpackung von Salben u.a., Herstellung von OTC-Arzneimitteln, Lohnfertigung, Medizinalcannabis und Dronabinol (THC), pharmazeutische Hilfs- und Wirkstoffe (API")"
25.08.2026
Aktenzeichen:
B3-96/26
Unternehmen:
Medios AG, Berlin; Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an und alleiniger Kontrolle über die Caesar und Loretz GmbH, Hilden ('Caelo') von der C&L-Gruppe, Hilden
Produktmärkte:
Abfüllung und Verpackung von Salben u.a., Herstellung von OTC-Arzneimitteln, Lohnfertigung, Medizinalcannabis und Dronabinol (THC), pharmazeutische Hilfs- und Wirkstoffe (API")"
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