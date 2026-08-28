Datum der Anmeldung:
25.08.2026
Aktenzeichen:
B9-91/26
Unternehmen:
LI Lisana Limited (Advent u.a.); Erwerb sämtlicher Anteile an sowie alleiniger Kontrolle über FNZ Germany Holdco Limited (FNZ Bank und Deutsche Haftungsdach GmbH)
Produktmärkte:
Einlagengeschäft, Finanzdienstleistungen im Depotgeschäft, Finanzportfolioverwaltung, Haftungsdach-Dienstleistungen
25.08.2026
Aktenzeichen:
B9-91/26
Unternehmen:
LI Lisana Limited (Advent u.a.); Erwerb sämtlicher Anteile an sowie alleiniger Kontrolle über FNZ Germany Holdco Limited (FNZ Bank und Deutsche Haftungsdach GmbH)
Produktmärkte:
Einlagengeschäft, Finanzdienstleistungen im Depotgeschäft, Finanzportfolioverwaltung, Haftungsdach-Dienstleistungen
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