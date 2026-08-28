Datum der Anmeldung:
25.08.2026
Aktenzeichen:
B3-94/26
Unternehmen:
St. Josefs-Hospital Wiesbaden GmbH, Wiesbaden, und Krankenhaus Nordwest GmbH, Frankfurt; gemeinsame Gründung einer Einkaufsholding
Produktmärkte:
Einkaufsgemeinschaften für Krankenhäuser Kliniken Pflegeheime und ggf MVZ, Einkaufskooperationen
25.08.2026
Aktenzeichen:
B3-94/26
Unternehmen:
St. Josefs-Hospital Wiesbaden GmbH, Wiesbaden, und Krankenhaus Nordwest GmbH, Frankfurt; gemeinsame Gründung einer Einkaufsholding
Produktmärkte:
Einkaufsgemeinschaften für Krankenhäuser Kliniken Pflegeheime und ggf MVZ, Einkaufskooperationen
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