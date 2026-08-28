Datum der Anmeldung:
24.08.2026
Aktenzeichen:
B6-58/26
Unternehmen:
1. 4Press GmbH & Co. KG, Berlin (D); Erwerb von Vertriebsrechten der Presseservice Nord GmbH & Co. KG, Bremen (D) 2. Presseservice Nord GmbH & Co. KG, Bremen (D); Erwerb von wettbewerblich erheblichem Einfluss über die 4Press GmbH & Co. KG, Berlin (D);
Produktmärkte:
Pressogrosso
24.08.2026
Aktenzeichen:
B6-58/26
Unternehmen:
1. 4Press GmbH & Co. KG, Berlin (D); Erwerb von Vertriebsrechten der Presseservice Nord GmbH & Co. KG, Bremen (D) 2. Presseservice Nord GmbH & Co. KG, Bremen (D); Erwerb von wettbewerblich erheblichem Einfluss über die 4Press GmbH & Co. KG, Berlin (D);
Produktmärkte:
Pressogrosso
© 2026 Bundeskartellamt