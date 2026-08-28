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Wir führen momentan 34 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 57 %. In dieser Woche haben wir zwei Käufe getätigt, drei Analysen veröffentlicht und ein Nachkauflimit platziert. Heute heben wir einen Stop an und nennen die ersten Ziele der Neuengagements. Betroffen sind unter anderem Bayer, Nvidia, Biontech, Regeneron Pharmaceuticals und Munters. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Die Woche war von steigenden Kursen geprägt. Dabei ging es moderat und nicht euphorisch zu. Stimmung und Volatilität zeigen keine Eskalation. Wichtigster Termin in der Woche waren die Quartalsergebnisse von Nvidia auf die wir unten noch mal eingehen.Der KI Vorreiter hat die Erwartungen übertroffen, der Kurs zieht weiter an und der Sektor folgt. Davon profitiert der NASDAQ100 mehr als DOW und DAX, trotzdem ist das deutsche Börsenbarometer seinem Allzeithoch näher als der große US-Tech-Index.Die Märkte bleiben in guter Verfassung und die Mehrheit der Marktteilnehmer schaut positiv nach vorne. Andererseits steht auch der saisonal schwierige Spätsommer/Herbst vor der Tür. Allzu große Sorglosigkeit ist selten gut, zu hohe Skepsis aber auch. Wir bleiben auf der Hut und navigieren mit Erfahrung durch die nächsten Wochen.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im?wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!