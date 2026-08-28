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In der Termin-Börse haben wir für sie erneut einige Unternehmen herausgesucht: unzwar in den unteren Rangpositionen des S&P 500, wo wenige andere hinschauen. Mit dabei sind ein Zulieferer für Datencenter Infrastruktur und ein Technologieunternehmen, das sich neu erfindet.Außerdem haben wir einige deutsche Unternehmen unter die Lupe genommen, Hintergrund ist, dass amerikanische Unternehmen und Investoren bei uns auf Einkaufstour gehen. Wir haben drei hochspezialisierte Werte für Sie herausgesucht, die im Fokus der ausländischen Investoren stehen könnten.Nur einmal in der Woche ordern, aber profitieren wie die Großen. Das ist die Termin-Börse aus dem Hause Bernecker. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, das Risiko spekuliert immer mit! Deshalb hat bei uns jeder Einstieg mehrere Kauflimits, immer einen Stop und meistens eine heiße Story. Das geht per Abo oder auch im Einzelabruf ().