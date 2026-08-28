Dortmund (ots) -Nach fast einem halben Jahrzehnt an seinem bisherigen Standort verlegt die Apricus Gruppe ihren Hauptsitz innerhalb Dortmunds an den Westfalendamm. Der neue Standort markiert dabei weit mehr als einen Umzug: Er steht für den Abschluss einer umfassenden organisatorischen Neuausrichtung der Unternehmensgruppe.Neue Marktbedingungen und eine fortschreitende Konsolidierung erfordern klare strategische Entscheidungen. Die Apricus Gruppe hat diese Entwicklung genutzt, um ihre Unternehmensstruktur konsequent weiterzuentwickeln. Nach Veränderungen in der Unternehmensführung folgt nun mit dem neuen Hauptsitz der nächste sichtbare Schritt dieser Neuausrichtung."Die vergangenen Jahre haben die Solarbranche grundlegend verändert. Viele Geschäftsmodelle stehen unter erheblichem Druck. Deshalb haben wir unsere Unternehmensgruppe frühzeitig strategisch neu aufgestellt", sagt Oliver vom Lehn, Vorstand der Apricus Solar AG.Mehrere Gesellschaften künftig unter einem DachMit dem Umzug werden künftig mehr als die Hälfte der über zehn Gesellschaften und Beteiligungen der Unternehmensgruppe gemeinsam am Westfalendamm arbeiten. Unter dem Dach der Connected Dots Holding entstehen dadurch kürzere Entscheidungswege sowie eine engere Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Unternehmen.Am neuen Standort wird zudem die seit rund fünf Jahren am Markt tätige Wertkraft GmbH & Co. KG, ehemals B&C Solartechnik, in die Unternehmensgruppe integriert. Mit der Gesellschaft erweitert die Apricus Gruppe ihre Wertschöpfung um eine zentrale Plattform für die Vermarktung von Projekten und Lösungen im Bereich der erneuerbaren Energien.Die Wertkraft wird künftig gruppenübergreifend neue Marktzugänge erschließen und die verbundenen Gesellschaften der Gruppe bei der Vermarktung von Projekte unterstützen. Zudem wird die 2023 gegründete RE Projektbau GmbH als ausführendes Unternehmen für technische Bauleistungen von dem neuen Standort aus ebenfalls Projekte umsetzen.Die unmittelbare Nähe zu den Bauverbänden Nordrhein-Westfalen unterstreicht zudem den Anspruch, die Zusammenarbeit mit der Bauwirtschaft weiter auszubauen. Gerade im Bereich großer Energie- und Infrastrukturprojekte wachsen Bau- und Energiewirtschaft zunehmend zusammen. "Mit der Bündelung unserer Gesellschaften schaffen wir kürzere Entscheidungswege und stärken den fachlichen Austausch innerhalb der Gruppe. Das versetzt uns in die Lage, Projekte künftig noch effizienter und aus einer Hand umzusetzen", sagt Oliver vom Lehn.Fokus auf WachstumsmärkteParallel zum organisatorischen Umbau hat die Unternehmensgruppe ihr Geschäftsmodell geschärft. Der klassische Residential-Bereich wurde als eigenständiger Handwerksbetrieb aus der Gruppe ausgegliedert. Damit trennt das Unternehmen bewusst das operative Privatkundengeschäft von den wachstumsstarken Geschäftsfeldern der Unternehmensgruppe.Im Mittelpunkt stehen künftig insbesondere Photovoltaik-Großprojekte, Batteriespeicher (BESS), Betriebsführung sowie Projektentwicklung. Vor allem der Markt für Batteriespeicher gilt international als einer der dynamischsten Wachstumsmärkte der Energiewirtschaft und weist seit Jahren zweistellige Wachstumsraten auf.Die RE Projektbau verstärkt die technische UmsetzungMit der Eingliederung der RE Projektbau GmbH erweitert die Unternehmensgruppe ihre Wertschöpfung im Bereich der technischen Projektumsetzung. Die Bündelung der Kompetenzen innerhalb der Gruppe soll Planungs-, Bau- und Betriebsprozesse weiter verzahnen und die Umsetzung großer Energieprojekte beschleunigen. Gemeinsam mit Wertkraft schließt die Gesellschaft damit die Kette innerhalb der Gruppe: von der Projektentwicklung über den Bau bis zur Vermarktung und Betriebsführung."Der neue Hauptsitz ist Ausdruck dieser Entwicklung und bildet die Grundlage für die nächste Wachstumsphase", sagt Oliver vom Lehn, Vorstand der Apricus Solar AG. Mit dem gemeinsamen Standort, der erweiterten Vermarktungsstruktur und der eigenenUmsetzungskompetenz richtet sich die Apricus Gruppe auf die kommenden Jahre aus. Im Fokus stehen dabei die Geschäftsfelder, die im Markt für erneuerbare Energien derzeit am stärksten wachsen.Über die Apricus GruppeDie Apricus Gruppe entwickelt, baut und betreibt Energieinfrastruktur mit Schwerpunkt auf Photovoltaik und Batteriespeichersystemen. Unter dem Dach der Connected Dots Holding sind heute mehr als zehn Gesellschaften und Beteiligungen organisiert. Mit der Bündelung ihrer Kompetenzen verfolgt die Unternehmensgruppe das Ziel, sich auf wachstumsstarke Märkte der Energiewende zu konzentrieren.Pressekontakt:Apricus Solar AGWestfalendamm 22344141 Dortmundinfo@apricus-solar.dewww.apricus-solar.deOriginal-Content von: Apricus Solar AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175887/6341773