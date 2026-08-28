Hamburg (ots) -Die tagesthemen berichten in der Woche vor den Wahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin live aus den jeweiligen Bundesländern. Im Mittelpunkt der Auskopplungen steht die Frage, was die Menschen vor Ort bewegt - und warum. Die Themen unterscheiden sich von Land zu Land, die Grundfrage bleibt ähnlich: Wie fühlt sich Veränderung an, wenn sie direkt vor der eigenen Haustür stattfindet? Den Anfang macht Ingo Zamperoni am 31. August in Zeitz. Am 14. September meldet sich Jessy Wellmer aus Wismar, am 15. September Jörg Schönenborn aus Berlin."Die tagesthemen wollen vor Ort sein, um zu hören, was die Menschen vor diesen wichtigen Wahlen bewegt", sagt Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur von ARD-aktuell. "Die drei Bundesländer stehen vor ganz unterschiedlichen Herausforderungen. Deshalb sollen unterschiedliche Perspektiven beleuchtet werden."31. August, Zeitz: Vor der Kulisse einer ehemaligen Brikettfabrik und der benachbarten Südzucker-Fabrik geht es um den Strukturwandel, der den Alltag in Sachsen-Anhalt seit Jahren prägt. Ingo Zamperoni spricht mit Menschen vor Ort über Bevölkerungsrückgang und neue Perspektiven sowie über das Wahlkampfthema Migration. Gesprächsgast der Sendung ist Mario Hesse von der Universität Leipzig.14. September, Wismar: Im Zentrum steht der Hafen von Wismar als Ort, an dem Erwartungen an Arbeit und Zukunft zusammenlaufen. Geplant sind Beiträge über gemischte Gefühle rund um das Rüstungsunternehmen TKMS als möglicher Standortperspektive, eine Reportage von Jessy Wellmer aus ihrem Heimatort Güstrow sowie ein Interview mit der Schriftstellerin Helga Schubert.15. September, Berlin: Jörg Schönenborn sendet vom Spreeufer vor der Oberbaumbrücke und rückt zwei zentrale Wahlkampfthemen in den Fokus: die Wohnungssituation, Bildungspolitik sowie die Debatte über Kriminalität und sogenannte Clans. Geplant sind unter anderem eine Reportage zur Lage auf dem Wohnungsmarkt sowie ein Interview unter anderem mit Schulleiter Engin Catik, der zwei Brennpunktschulen befriedet hat.Weitere HighlightsRund um die Wahlen liefert die tagesschau auf allen Ausspielwegen aktuellen und hintergründigen Input. Die TV-Ausgaben ordnen wie gewohnt die Ergebnisse mit aktuellen Zahlen, Analysen und Reaktionen ein. Tagesschau.de bündelt die Entwicklungen in einem Liveblog und ergänzt aktuelle Berichterstattung um Analysen zu Wahlkampfthemen, Parteien und möglicher Regierungsbildung. Die Ergebnisse der Wahlen werden in Grafiken veranschaulicht. Bereits jetzt gibt es zahlreiche Hintergrundberichte und Analysen, die auf Übersichtsseiten gebündelt sind. Akkurat, das hintergründige Format für jüngere Userinnen und User, widmet der Wahl in Sachsen-Anhalt eine eigene Folge unter dem Titel "Bleiben oder gehen?" - abrufbar auf YouTube und in der ARD Mediathek. Auf Instagram, TikTok und WhatsApp begleitet die Social-Media-Redaktion die Wahl mit Presentervideos, Zitatkacheln und O-Tönen im Clipformat, mit Fokus auf Themen und Wahlverhalten junger Erwachsener. 11 KM der tagesschau Podcast liefert am Montag nach dem Wahlabend ab 6 Uhr eine Analyse mit hintergründigen Infos.ARD-aktuell ist eine Gemeinschaftseinrichtung der ARD mit Sitz beim NDR in Hamburg.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/6341777