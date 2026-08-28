Dividendenadel, wie ihn US-Anleger kennen, ist in Deutschland selten: Von rund hundert Werten aus DAX, MDAX und SDAX mit lückenloser Historie hat nur eine Handvoll die Ausschüttung in 20 Jahren nie gesenkt. Warum diese Beständigkeit hierzulande so schwer zu finden ist, weshalb die Dividendenrendite allein wenig aussagt und welche Titel unsere Kriterien erfüllen - samt der Werte, die PLATOW aktuell zum Kauf empfiehlt. (function(d,u,ac){var s=d.createElement('script');s.type='text/javascript';s.src='https://a.omappapi.com/app/js/api.min.js';s.async=true;s.dataset.user=u;s.dataset.campaign=ac;d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);})(document,386410,'q8tyuini4sqwefdhodq9'); Nur acht von 99 Unternehmen aus DAX, MDAX und SDAX, für die sich die Dividendenhistorie vollständig bis 2006 zurückverfolgen lässt, haben ihre Ausschüttung in 20 Jahren kein einziges Mal gesenkt. In den USA erfüllen dagegen 69 Unternehmen ein noch strengeres Kriterium: Sie haben ihre Dividende seit mindestens 25 Jahren ununterbrochen erhöht und bilden den S&P 500 Dividend Aristocrats. Dazu gehören bekannte Namen wie Coca-Cola, Procter & Gamble und McDonald's. Die europäische Variante, der S&P Euro Dividend Aristocrats, setzt die Hürde niedriger: Hier reichen zehn Jahre stabiler oder steigender Dividenden. Dennoch zählt der Index nur 40 Mitglieder. Zu den deutschen Vertretern gehört Munich Re. Der Rückversicherer zählt auch in unserer Analyse zu den wenigen besonders verlässlichen deutschen Dividendenwerten. Er fehlt weder in der Liste der Unternehmen ohne eine einzige Kürzung seit 2006 noch unter den Titeln, die Rendite, Kursstärke und Ausschüttungstreue vereinen. Nur ein weiterer deutscher Wert schafft dieses Doppel: der Schmierstoffhersteller Fuchs. Warum Beständigkeit so selten ist Ein Grund liegt in der zyklischen Struktur der deutschen Wirtschaft. Industrie- und Autokonzerne reagieren besonders empfindlich auf Konjunktureinbrüche. ...

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