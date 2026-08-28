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Dow Jones News
28.08.2026 15:21 Uhr
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(1)

WOCHENVORSCHAU/31. August bis 6. September (36. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/31. August bis 6. September (36. KW) 

=== 
M O N T A G, 31. August 2026 
*** 01:50 JP/Industrieproduktion Juli 
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen 
     (CFLP/nationale Statistikbehörde) August 
  10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1H 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, 
     Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen August 
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) August 
  15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von 
     Brent und WTI 
 
    - US/Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure (bis 1.9.) 
    - GB/Börsenfeiertag: Großbritannien 
 
D I E N S T A G, 1. September 2026 
*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe RatingDog/S&P Global 
     August 
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Juli 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe August 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) 
     August 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) 
     August 
  10:00 DE/Gerresheimer AG, HV 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) August 
*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q 
  10:30 CN/Nio Inc, Ergebnis 2Q 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) 
     August 
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juli 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) August 
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) August 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031 im Volumen von 
     5,5 Mrd EUR 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) 
     August 
*** 16:00 US/Bauausgaben Juli 
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August 
*** 16:30 US/EZB-Ratsmitglied Nagel, Pressekonferenz am Rande des geldpolitischen 
     Symposiums in Jackson Hole (mit Bundesfinanzminister Klingbeil) 
  22:05 US/Dell Technologies Inc, Ergebnis 2Q 
 
    - US/Abschluss des Treffens der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure 
     (seit 31.8.) 
 
M I T T W O C H, 2. September 2026 
*** 03:30 AU/BIP 2Q 
*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnis der Sitzung des 
     geldpolitischen Rats 
  09:00 DE/Handelsblatt-Banken-Gipfel (u.a. mit Deutsche-Bank-CEO Sewing, 
     Commerzbank-CEO Orlopp und Bafin-Präsident Branson) 
*** 09:00 DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 
     Herbst 2026 
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht August 
  15:30 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Panel-Teilnahme bei 
     Bruegel-Jahresversammlung 
*** 15:30 DE/Bayer AG, Kapitalmarkttag Crop Science, Des Moines, Iowa 
*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juli 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA) Vorwoche 
*** 20:00 US/Fed, Beige Book 
  22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q 
  22:15 US/Broadcom Inc, Ergebnis 3Q 
 
D O N N E R S T A G, 3. September 2026 
*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen RatingDog/S&P Global 
*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, 
     Quartalsbericht 2Q 
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise August 
  08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), PK zum Quartalsbericht 2Q 
  09:00 DE/Fortsetzung Handelsblatt-Banken-Gipfel 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe August 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) August 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) August 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) August 
*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Juli 
*** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts Herbst 2026 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) August 
*** 11:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Institut für Wirtschaftsforschung Halle 
     Herbst 2026 
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juli 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Handelsbilanz Juli 
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 2Q 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) August 
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August 
*** 18:00 FR/Vivendi SE, Ergebnis 1H 
  21:00 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, und Fed-Chicago-Präsident Goolsbee 
     beim Online-Event "'Connecting Communities" 
  22:05 DE/Ergebnis der Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Indizes 
 
    - DE/Kraftfahrt-Bundesamt, Pkw-Neuzulassungen August 
 
F R E I T A G, 4. September 2026 
*** 08:00 DE/Auftragseingang Juli 
*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Juli 
  08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juni 
*** 09:05 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Bad Aussee Municipal Summer Talks 
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juli 
  11:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote zu "Diversity in the European 
     Central Bank" 
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten August 
 
S O N N T A G, 6. September 2026 
*** 14:00 DE/Munich Re, PK beim Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo 
 
***   - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen 
    - DE/Landtagswahl Sachsen-Anhalt 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/kla

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August 28, 2026 08:48 ET (12:48 GMT)

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KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

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