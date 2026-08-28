DJ WOCHENVORSCHAU/31. August bis 6. September (36. KW)

=== M O N T A G, 31. August 2026 *** 01:50 JP/Industrieproduktion Juli *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP/nationale Statistikbehörde) August 10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1H *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen August *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) August 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI - US/Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure (bis 1.9.) - GB/Börsenfeiertag: Großbritannien D I E N S T A G, 1. September 2026 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe RatingDog/S&P Global August *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Juli *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe August *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August 10:00 DE/Gerresheimer AG, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) August *** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q 10:30 CN/Nio Inc, Ergebnis 2Q *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juli *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) August *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) August 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031 im Volumen von 5,5 Mrd EUR *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August *** 16:00 US/Bauausgaben Juli *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August *** 16:30 US/EZB-Ratsmitglied Nagel, Pressekonferenz am Rande des geldpolitischen Symposiums in Jackson Hole (mit Bundesfinanzminister Klingbeil) 22:05 US/Dell Technologies Inc, Ergebnis 2Q - US/Abschluss des Treffens der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure (seit 31.8.) M I T T W O C H, 2. September 2026 *** 03:30 AU/BIP 2Q *** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 09:00 DE/Handelsblatt-Banken-Gipfel (u.a. mit Deutsche-Bank-CEO Sewing, Commerzbank-CEO Orlopp und Bafin-Präsident Branson) *** 09:00 DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Herbst 2026 *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht August 15:30 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Panel-Teilnahme bei Bruegel-Jahresversammlung *** 15:30 DE/Bayer AG, Kapitalmarkttag Crop Science, Des Moines, Iowa *** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juli *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 20:00 US/Fed, Beige Book 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q 22:15 US/Broadcom Inc, Ergebnis 3Q D O N N E R S T A G, 3. September 2026 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen RatingDog/S&P Global *** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, Quartalsbericht 2Q *** 08:30 CH/Verbraucherpreise August 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), PK zum Quartalsbericht 2Q 09:00 DE/Fortsetzung Handelsblatt-Banken-Gipfel *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe August *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) August *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Juli *** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts Herbst 2026 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August *** 11:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Institut für Wirtschaftsforschung Halle Herbst 2026 *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juli *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Handelsbilanz Juli *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 2Q *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) August *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August *** 18:00 FR/Vivendi SE, Ergebnis 1H 21:00 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, und Fed-Chicago-Präsident Goolsbee beim Online-Event "'Connecting Communities" 22:05 DE/Ergebnis der Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Indizes - DE/Kraftfahrt-Bundesamt, Pkw-Neuzulassungen August F R E I T A G, 4. September 2026 *** 08:00 DE/Auftragseingang Juli *** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Juli 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juni *** 09:05 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Bad Aussee Municipal Summer Talks *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juli 11:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote zu "Diversity in the European Central Bank" *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten August S O N N T A G, 6. September 2026 *** 14:00 DE/Munich Re, PK beim Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo *** - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen - DE/Landtagswahl Sachsen-Anhalt ===

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