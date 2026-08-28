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Dow Jones News
28.08.2026 15:21 Uhr
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(2)

WOCHENVORSCHAU/7. bis 13. September (37. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/7. bis 13. September (37. KW) 

=== 
M O N T A G, 7. September 2026 
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Sektor Juli 
*** 08:00 DE/Hannover Rück SE, Pressefrühstück beim Rendez-Vous de Septembre in 
     Monte Carlo 
  10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroland September 
*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q 
*** 14:15 CH/Swiss Re Group, PK beim Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo 
  15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation 
     (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 
  15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung 
     auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, 
     EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY 
 
    - US/Börsenfeiertag: USA 
 
D I E N S T A G, 8. September 2026 
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Juli 
*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 2Q 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen 
  15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht 
*** 17:00 DE/EZB-Direktor Elderson, Fireside Chat in Jacques Delors Centre 
***   - CN/Handelsbilanz August 
 
M I T T W O C H, 9. September 2026 
*** 03:30 CN/Verbraucherpreise August 
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise August 
*** 08:45 FR/Industrieproduktion Juli 
*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1H 
  11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen von 
     5,5 Mrd EUR 
*** 19:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Dinner der Deutschen Bundesbank 
*** 19:00 US/Apple Inc, Vorstellung neuer Produkte 
 
D O N N E R S T A G, 10. September 2026 
  08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 4Q 
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) August 
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung 
*** 14:30 US/Erzeugerpreise August 
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und 
     Inflation in der Eurozone 
*** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser August 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA) Vorwoche 
  16:00 DE/Bayer AG, Anhörung zur Billigung des Glyphosat-Vergleichs 
*** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser August 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA) Vorwoche 
  22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q 
 
***   - AT/Opec-Monatsbericht 
 
F R E I T A G, 11. September 2026 
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen August 
*** 08:00 GB/BIP Juli 
*** 14:30 US/Verbraucherpreise August 
*** 14:30 US/Realeinkommen August 
*** 16:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Interview bei Banque Populaire Caisse 
     d'Epargne Group Executive Summer University 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) September 
*** 19:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung bei 49th Annual 
     DEW Economic Policy Conference 
 
***   - IT/Telecom Italia SpA (TI), Ende der Angebotsfrist von Poste Italiane 
 
S A M S T A G, 12. September 2026 
*** 10:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Fête de la Pomme in 
     Épreville-en-Lieuvin 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2026 08:48 ET (12:48 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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