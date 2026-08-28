DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 29. bis Montag, 31. August (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 29. August 2026 - US/Treffen der stellvertretenden G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure M O N T A G, 31. August 2026 *** 01:50 JP/Industrieproduktion Juli PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (CFLP/nationale Statistikbehörde) August PROGNOSE: 49,5 zuvor: 49,2 *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (CFLP/nationale Statistikbehörde) August PROGNOSE: k.A. zuvor: 49,0 10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1H *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen August *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) August PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+2,8% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,2% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+2,8% gg Vj 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI - US/Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure (bis 1.9.) - GB/Börsenfeiertag: Großbritannien ===

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August 28, 2026 08:49 ET (12:49 GMT)

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