EQS-News: Julien's Auctions
/ Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
DIE PERSÖNLICHE SAMMLUNG DES VISIONÄREN SCI-FI-FILMEMACHERS SOMPOTE SANDS ZUR GESCHICHTE VON ULTRAMAN WIRD ANLÄSSLICH DES 60-JÄHRIGEN JUBILÄUMS DER PIONIERREIHE ERSTMALS VERSTEIGERT
Seltene Ultraman-Werbe-Flugminiaturen, Design-Statuen, Masken, Produktionskostüme, Figuren, 3D-Gemälde von Ultraman, Pigmon und Alien Baltan des berühmten Designers Tohl Narita, handgemalte Original-Posterentwürfe und vieles mehr aus den Kultfilmen Hanuman and the Five Kamen Riders, Hanuman and the Seven Ultramen, Jumborg Ace & Giant und weiteren
Außerdem Archivschätze aus dem Goldenen Zeitalter und der Showa-Ära des japanischen Kinos, wie Sands' Drehbuch und die Petri 7 35-mm-Kamera, die am Set des Filmklassikers King Kong vs. Godzilla aus dem Jahr 1962 verwendet wurde, Vintage-Kaiju-Figuren und Sammlerstücke aus den 1970er Jahren, darunter Bullmark, Bandai, Popy und weitere; eine Sammlung von Kinoplakaten, darunter ein handgemaltes japanisches Filmplakat aus den Jahren 1962/63 mit den Unterschriften von Akira Kurosawa, Ishiro Honda, Eiji Tsuburaya und anderen legendären Regisseuren
EXKLUSIVE LIVE- UND ONLINE-AUKTION
LOS ANGELES, 28. August 2026 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions, das führende internationale Auktionshaus für Unterhaltungsartikel, kündigte heute die Sci-Fi-Auktion der Saison an: "KAIJU KING: THE SOMPOTE SANDS LEGACY COLLECTION" - eine exklusive Live-Auktion, die am Mittwoch, dem 23. September 2026, in Los Angeles und online unter juliensauctions.com stattfindet
Ein bemerkenswertes Archiv mit über 300 originalen Filmrequisiten und Erinnerungsstücken direkt aus dem Nachlass des legendären Filmemachers und Tokusatsu-Visionärs (Spezialeffekte) Sompote Sands wird zum ersten Mal in der Geschichte versteigert. Im Mittelpunkt stehen dabei seine Arbeiten im Ultraman-Universum (Foto rechts: (Ultraman-Jack-Statue). Fans und Sammlern haben die einmalige Gelegenheit, ein Stück dieses weltweiten Popkultur-Phänomens zu erwerben. Die Sammlung, die der Gründer von Chaiyo Productions über fünf Jahrzehnte hinweg zusammengetragen und in seinem persönlich kuratierten Museum "Sompote House" in Thailand ausgestellt hatte, umfasst in der Produktion verwendete Kostüme, Monster-Miniaturen, Requisiten, Drehbücher, Vintage-Heldenfiguren, Spielzeug, Originalkunstwerke und Schätze aus dem Hintergrund der Dreharbeiten. Ebenfalls im Mittelpunkt stehen Exponate aus seiner frühen Karriere und seiner Filmlehre in Japan, darunter Produktionsdrehbücher zu King Kong vs. Godzilla aus dem Jahr 1962 (Foto links, in den Händen von Sompote Sands), Fotografien, Filmausrüstung, Plakate und vieles mehr.
Sompote Sands war in den 1970er- und 1980er-Jahren Thailands wegweisender Spezialeffekte-Regisseur und Produzent und wurde dafür verehrt, riesige Helden und mythologische Kreaturen in Südostasien auf die Leinwand zu bringen. Er führte Regie bei den Kultfilmen Hanuman vs. 7 Ultraman, Hanuman and the 5 Kamen Riders, dem Superhelden-/Kaiju-Film Jumborg Ace & Giant (Foto rechts: Originalposter zu Jumborg Ace & Giant) und weiteren Werken, mit denen er dem Publikum in seiner Heimat Thailand seine brillante Kunst der praktischen Spezialeffekte und Miniaturen präsentierte.
Die bevorstehende Auktion markiert das erste Mal, dass Sompote Sands' persönliches Produktionsarchiv aus seiner Firma Chaiyo Productions, das sein Werk und die kulturell bedeutsame Ära seiner Zeit repräsentiert, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Diese Auktion reiht sich in die zahlreichen Feierlichkeiten und Veranstaltungen weltweit zur Feier des 60-jährigen Jubiläums von Ultraman ein. Seit der Premiere von Ultraman 1966 (Foto links: Ultraman-Ace-Statue aus einem Automaten aus Hanuman and the Seven Ultramen-Premiere) hat sich dieser Meilenstein der japanischen Popkultur zu einem internationalen Phänomen entwickelt, das eine Milliarden-Dollar-Merchandising-Industrie hervorgebracht und weltweit zahlreiche Fortsetzungen, Spin-offs und Hommagen inspiriert hat. Außerdem hat es Anime, Manga und die moderne Ära des Science-Fiction-Kinos mit Blockbustern wie Power Rangers, Pacific Rim und Ready Player One sowie weiteren beeinflusst. (Foto rechts: Foto des jungen Sompote Sands am Set des Films King Kong and Godzilla von 1962, als Teil einer Reihe von Fotos, die Einblicke hinter die Kulissen des Films gewähren und bei einer Auktion angeboten werden)
"Sompote Sands war der Steven Spielberg Südostasiens, ein Pionier des Science-Fiction-Kinos, dessen Filme - eine Mischung aus thailändischer Volksüberlieferung und meisterhafter praktischer Spezialeffektkunst - das Publikum mit filmischem Staunen erfüllten", sagte Catherine Williamson, Geschäftsführerin des Bereichs Unterhaltung bei Julien's Auctions. "Diese außergewöhnliche Auktion von Artefakten aus seiner Filmkarriere und insbesondere seinen filmischen Beiträgen zur Ultraman-Reihe wird nicht nur Fans und Sammler dieser weltweiten Kulturikone begeistern, sondern auch den boomenden globalen Markt für Sammlerspielzeug - denn Sands' Sammlung seltener Filmrequisiten, Actionfiguren und Film-Memorabilien aus dem interkulturellen Goldenen Zeitalter der südostasiatischen Science-Fiction-Filmproduktionen kommt zum ersten Mal unter den Hammer."
Zu den Auktionshighlights gehören:
Original-Produktionskostüme, Masken, Requisiten, Miniaturen und Statuen
Originalkunstwerke des legendären Ultraman Charakterdesigners Tohl Narita
Original-Posterentwürfe
Drehbücher & Hinter-den-Szenen-Schätze
Vintage-Kaiju-Figuren und Sammlerstücke
Archiv für Filmposter
LIVE- UND ONLINE-AUKTION
"KAIJU KING: THE SOMPOTE SANDS LEGACY COLLECTION"
Abgabe von Geboten
Julien's Auctions akzeptiert Zahlungen mit Kryptowährungen wie Bitcoin, Bitcoin Cash, DAI, Ethereum, Litecoin, Dogecoin und USD Coin.
Julien's Auctions
Für die Momente, auf die es ankommt.
Wir von Julien's möchten Ihnen diese Momente durch ikonische Artefakte und einzigartige Kollektionen zurück ins Leben bringen. Ob in direkter Zusammenarbeit mit Künstlern, in Partnerschaft mit legendären Nachlässen oder in enger Zusammenarbeit mit anspruchsvollen Sammlern - unsere Auktionen lassen Kultur lebendig werden und versprechen Entdeckungen und Wiederbegegnungen. Von Elvis Presley, Marilyn Monroe und Ringo Starr bis hin zu Lady Gaga, Banksy und Kurt Cobain - von LA bis in die ganze Welt: Hier finden Originale ihresgleichen.
PRESSEKONTAKTE
View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/juliens-auctions-kundigt-kaiju-king-the-sompote-sands-legacy-collection-an-302862835.html
28.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2390506 28.08.2026 CET/CEST