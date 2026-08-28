Die erste Septemberwoche dürfte an den internationalen Finanzmärkten vor allem von der US-Arbeitsmarktdebatte, den neuen europäischen Inflationsdaten und einem weiteren Stresstest für den KI-Investitionszyklus durch Broadcom geprägt werden. Die Ausgangslage für die Federal Reserve ist dabei anspruchsvoll: Das US-BIP wuchs im zweiten Quartal nach der zweiten Schätzung lediglich mit einer annualisierten Rate von 1,5 Prozent nach 2,1 Prozent im ersten Quartal. Gleichzeitig lag der PCE-Preisindex im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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