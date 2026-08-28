Volkswagen könnte für das angeschlagene Werk in Osnabrück eine ungewöhnliche Zukunftslösung gefunden haben. Aktuellen Bloomberg-Informationen zufolge ist eine Zusammenarbeit mit dem israelischen Rüstungskonzern Rafael im Gespräch. Dort könnten künftig Komponenten und Unterstützungssysteme für das israelische Luftverteidigungssystem "Iron Dome" gefertigt werden. Für die VW-Aktie ist die Nachricht vor allem strategisch interessant. Der mögliche Auftrag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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