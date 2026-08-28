Die Porsche-Vorzugsaktie bewegte sich zuletzt in einer Handelsspanne zwischen 44 und 47 €. Eine klare Tendenz in eine bestimmte Richtung war dabei nicht erkennbar. Am Freitag notiert die Aktie aktuell bei rund 46,80 € und damit auf dem Niveau zum Jahresanfang. Damit stellt sich die Frage: Kann die Aktie die Range nach oben durchbrechen? Profitabilität gesteigert Wie alle deutschen Automobilkonzerne befindet sich auch Porsche in einem umfassenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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