Bei Almonty ist nach der deutlichen Korrektur wieder ordentlich Bewegung drin. Vom Tief bei rund 11 US$ hat sich die Aktie mittlerweile bis auf knapp 19 US$ zurückgekämpft und damit einen großen Teil der Verluste wieder aufgeholt. Dazu kommen einige Entwicklungen beim Unternehmen selbst, die den Blick auf die Aktie aktuell nochmal interessanter machen. Sangdong kommt immer mehr ins Rollen Einer der wichtigsten Punkte bei Almonty bleibt die Sangdong-Mine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de