Was die August-Preise über die Kaufkraft der Deutschen verraten - und wie die G20 darauf reagieren könnten.Der Wochenauftakt liefert Anlegern einen der meistbeachteten Datenpunkte des Monats: Deutschland meldet die vorläufigen Verbraucherpreise für August - zunächst aus mehreren Bundesländern, ehe am frühen Nachmittag der nationale Gesamtwert folgt und den Ton für die Zinsdebatte setzt. Parallel dazu beraten die G20-Finanzminister in den USA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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