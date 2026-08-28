Viele Depots wirken breit gestreut, hängen aber stark an wenigen US-Techriesen. Franklin Templeton zeigt, wie Südkorea, Taiwan und Japan die Rendite und echte Diversifikation verbessern könnten. Viele Anleger glauben, ihr Portfolio sei breit aufgestellt. Tatsächlich steckt ein großer Teil des Kapitals aber häufig in wenigen großen US-Technologiekonzernen. Darauf weist Dina Ting, CFA und Head of Global Index Portfolio Management bei Franklin Templeton, hin. Was nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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