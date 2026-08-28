Jackson Hole: Restriktive Töne von Fed-Chef Warsh belasten Börse Aktuell

Fed-Präsident Kevin Warsh zeigte sich auf dem Notenbank-Symposium in Jackson Hole überraschend restriktiv und betonte, dass die Kerninflation zügig in Richtung des 2-Prozent-Ziels sinken müsse. Für die Notierungen bei Börse Aktuell bedeutet dies anhaltende Unsicherheit, da die US-Notenbank weitere Zinserhöhungen explizit nicht ausschließt, sollte der Preisdruck nicht nachhaltig nachlassen.

?? Die 3 wichtigsten Key Takeaways

Festhaltung am 2-%-Ziel: Warsh sieht bislang keine ausreichende Verbesserung der Kerninflation (Kern-PCE bei 3,3 - YoY) und hält weitere Zinsschritte für gerechtfertigt, falls die Disinflation ins Stocken gerät.

Zinsniveau auf dem Prüfstand: Eine wachsende Zahl von Fed-Vertretern bezweifelt, dass die aktuelle Spanne von 3,50-3,75 - ausreicht, um die Wirtschaft effektiv zu bremsen.

Externe Inflationstreiber: Neben gestiegenen Energiepreisen durch den Konflikt im Iran belasten höhere Halbleiterpreise und erneute Handelsspannungen die Preisentwicklung.

??? Jackson Hole Rede: Die Kernaussagen von Fed-Chef Warsh ??

Die Ausführungen des Fed-Vorsitzenden machen deutlich, dass die Bekämpfung der Inflation derzeit oberste Priorität hat:

Keine Entwarnung bei den Daten: Die jüngsten Zahlen zeigen laut Warsh noch keinen nachhaltigen Trend zur Besserung. Da der Arbeitsmarkt stabil bleibt, konzentriert sich die Fed primär auf die Preisstabilität.

Keine Restriktion der Finanzbedingungen: Die aktuellen finanziellen Rahmenbedingungen werden kaum als restriktiv eingestuft, was Raum für eine weitere Straffung lässt.

Ablehnung von Forward Guidance: Warsh bleibt detaillierten Zinsversprechen gegenüber skeptisch, da diese die Flexibilität der Zentralbank einschränken. Er gab keinen konkreten Kurs für die September-Sitzung vor.

Verantwortung eingeräumt: Der Fed-Chef erklärte offen, dass die Zentralbank die Verantwortung für 65 Monate über dem Ziel liegender Inflation trägt.

KI als Wachstumstreiber: Trotz der Inflationsthematik äußerte sich Warsh optimistisch hinsichtlich des Wirtschaftswachstums, gestützt durch hohe Investitionen in KI-Infrastruktur.

?? Makroökonomie - Inflationstreiber bei Börse Aktuell ?

Die Rahmenbedingungen der US-Geldpolitik und ihre Einflussfaktoren im Überblick:

Indikator - Faktor Stand - Auswirkung Einordnung - Zinsaussichten Kern-PCE-Inflation 3,3 - YoY (Juli) Stagniert auf Vorjahresniveau und stärkt die restriktive Haltung der Fed. Aktuelle Leitzinsspanne 3,50-3,75 % Wird von einigen Fed-Mitgliedern als möglicherweise zu niedrig bewertet. Inflationsursachen Energie, Chips - Zölle Der Krieg im Iran, steigende Halbleiterkosten und Handelskonflikte treiben Preise. Markterwartung September konstant Konsens rechnet mit unveränderten Zinsen im September, sieht aber höhere Chancen für Zinsschritte bis Jahresende.

?? Fazit

Die Signale aus Jackson Hole unterstreichen, dass der Zinszyklus für Börse Aktuell noch nicht abgeschlossen sein muss. Solange Kerninflationsdaten wie der PCE-Index auf erhöhtem Niveau verharren und externe Schocks die Preise belasten, bleibt die Federal Reserve bereit, die Geldpolitik weiter nachzuschärfen.

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