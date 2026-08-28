Wenn die Entwickler neuer Technologien plötzlich eindringlich vor den Folgen ihrer eigenen Produkte warnen, ist Skepsis geboten. Ein aktueller Aufruf zur globalen IT-Sicherheit wirft genau diese Frage auf und lässt aufhorchen. Mehr als 130 IT- und Sicherheitsunternehmen haben sich in einem offenen Brief zusammengeschlossen und fordern eine globale Strategie zur Cyberabwehr. Zu den namhaften Unterzeichnern der bei dem KI-Unternehmen OpenAI veröffentlichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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