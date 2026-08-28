DJ PTA-News: ADX Energy Ltd.: Laufende Hochfeld-Tests ermutigend - Drei weitere gasführende Zonen mit wirtschaftlichem Potenzial ermittelt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

ADX Energy Ltd.: Laufende Hochfeld-Tests ermutigend

Drei weitere gasführende Zonen mit wirtschaftlichem Potenzial ermittelt

Testprogramm HOCH-1 Ende August 2026

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Frankenmarkt (OÖ) (pta000/28.08.2026/16:20 UTC+2)

Die Explorations- und Produktionsfirma ADX Energy hat in der Hochfeld-1 Bohrung (HOCH-001) bei Frankenmarkt drei weitere gasführende Zonen getestet. Während die im Juni getestete oberste Zone einen Zufluss von ca. 2,7 Mio. Kubikfuß sauberes Erdgas pro Tag lieferte, wurde nun im August für alle bisher perforierten Zonen (2, 3, 4 und 5) über einen Zeitraum von 12 Stunden eine durchschnittliche Förderrate von 3,15 Mio. Kubikfuß pro Tag (entspricht 90.000 Nm(3)/d) ermittelt.

Die positiven Ergebnisse aller bisher in Phase 1 getesteten Zonen bestärken laut ADX-Chairman Ian Tchacos das Vertrauen in die Wirtschaftlichkeit der Bohrung. Die nach der Probebohrung durchgeführte 3D-Seismikkartierung deutet auf ein großes laterales Ausdehnungspotenzial mehrerer Sandkörper hin, insbesondere in den Zonen 2 und 3 sowie 6. Das in der oberen Hall-Formation (Zonen 4 und 5) nachgewiesene wasserfreie Gas ist Anlass zur Annahme, dass die tiefer gelegenen Zonen 6 bis 8 ebenfalls gasgefüllt sind.

Die Bohrung HOCH-1 hat acht dünne Sandsteinintervalle in der Hall-Formation zwischen 1465 bis 1617 m Tiefe angetroffen, die sich als "wirtschaftlich rentable Gasvorkommen" herausstellen könnten. Die Bohrlochtests erfolgen in zwei Phasen. Die erste Phase konzentrierte sich auf die obere Hall-Formation, die zweite auf die untere "Base-Hall"-Formation. Die Sandsteinschichten werden nacheinander perforiert und die Zuflussleistung bestimmt.

Die Untersuchung von mindestens zwei Zonen der unteren "Base-Hall"-Formation ist in Phase 2 des laufenden Testprogramms geplant. Um die tieferen Zonen zu erreichen, wird ein Workover-Rig benötigt, um einen Zementstopfen zu entfernen. Die Verfügbarkeit einer Workover-Anlage wird in den kommenden Wochen geklärt.Die noch zu testenden "Base-Hall"-Formationen sind in diesem Gebiet sehr vielversprechend und produktiv auch deshalb, weil die relativ dünnen, tiefmarinen Sandschichten bereits mehrere große Gasfunde im Umfang von 25 bis 40 BCF gebracht haben (4 bis 7 Mio. Barrel Öläquivalent).

HOCH-1 ist das erste von drei relativ seichten Erdgas-Prospekten in Oberösterreich, für die alle montan- und naturschutzrechtlichen Genehmigungen vorliegen. Die Bohrung hat am 16. April begonnen und erreichte am 9. Mai eine Tiefe von 1.685 Metern. Sie zielt auf Gaslagerstätten in geringen Tiefen (miozäne Sandsteine) der Hall-Formation ab. Das Prospektionsgebiet weist ein mittleres Ressourcenpotenzial von 8,0 Mrd. Kubikfuß (226 Mio. Kubikmeter) Erdgas und ein mögliches Potenzial von 17,3 Mrd. Kubikfuß (knapp 500 Mio. m3) auf.

Über ADX Energy

Die börsennotierte ADX Energy Ltd exploriert und fördert Kohlenwasserstoffe in Österreich und entwickelt Speicherlösungen für grünen Wasserstoff. Das Unternehmen betreibt Erdöl- und Erdgas-Lagerstätten im Großraum Zistersdorf (NÖ) und Waldneukirchen (OÖ) und verfügt über zwei Lizenzgebiete im Ausmaß von rund 1100 km2. Mitarbeiter wie Zulieferfirmen und Service-Organisationen in den Produktionsstätten blicken auf viele Jahrzehnte erfolgreicher Berufserfahrung zurück. http://www.adx-energy.com

Originalaussendung: ADX Energy vom 28. August 2026: https://www.pressetext.com/news/20260828010 Dr. Wilfried Seywald | seywald@tsp.at | 0699-18114006 | office@adx-energy.at

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August 28, 2026 10:20 ET (14:20 GMT)