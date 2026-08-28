Die Raumfahrt ist längst nicht mehr ausschließlich Sache von Staaten und Raumfahrtbehörden. Immer mehr private Unternehmen drängen in einen Markt, der von Satellitenkommunikation, Erdbeobachtung und technologischen Innovationen geprägt wird. Eines der Unternehmen, das in diesem Umfeld besonders viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist Rocket Lab. Wir stellen die Analyse der Vontobel-Experten vor… Rocket Lab wurde 2006 gegründet und hat sich auf den Start kleiner Satelliten spezialisiert. Mit seiner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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