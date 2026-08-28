Bitcoin Prognose bei 80.000 Dollar vor Warshs Jackson Hole Debüt

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Die Bitcoin Prognose steht heute auf der Probe. BTC hält sich bei rund 80.000 Dollar und steuert auf den höchsten Wochenschluss seit Mitte Mai zu. Am Freitagmorgen liefen Optionen im Volumen von 6,44 Milliarden Dollar aus, die größten offenen Positionen lagen bei 75.000 und 80.000 Dollar. Wenige Stunden später betritt der neue Fed-Chef Kevin Warsh in Jackson Hole zum ersten Mal die Bühne. Die Terminmärkte preisen eine Zinserhöhung im September mit 35 Prozent ein, während die Spot ETFs neun Handelstage in Folge zukauften. Hält Bitcoin die 80.000 Dollar, wenn beide Ereignisse hinter dem Markt liegen?

Bitcoin Prognose zwischen ETF Zuflüssen und dem Test über 80.000 Dollar

Der August wird für Bitcoin zum stärksten Monat des Jahres. Laut CoinDesk hält der Kurs die Marke von 80.000 Dollar und legte in sieben Tagen rund neun Prozent zu. Die Bewegung begann im mittleren 60.000er Bereich, nachdem das US-Finanzministerium seine Rückkaufprogramme für Anleihen ausweitete und die Renditen fielen. Risikoanlagen bekamen daraufhin Zulauf. Ein überraschend hoher PCE-Wert von 3,7 Prozent bremste den Anstieg zuletzt bei 81.000 Dollar.

Die US Spot ETFs nahmen 2,8 Milliarden Dollar über acht aufeinanderfolgende Handelstage auf, die längste Serie seit April. Für den gesamten August liegen die Zuflüsse über 3 Milliarden Dollar. Am 27. August kamen allein 242,3 Millionen Dollar hinzu. Parallel verfielen laut Decrypt am Freitag 81.700 Kontrakte im Nennwert von 6,44 Milliarden Dollar. Das Verhältnis von Puts zu Calls lag bei 0,83 und deutet auf eine überwiegend bullische Positionierung hin.

Die Ziele der Analysten liegen deutlich höher als der aktuelle Kurs. Bernstein sieht 125.000 Dollar zum Jahresende und 150.000 Dollar bis Mitte 2027. Vom heutigen Niveau aus wären das rund 56 Prozent und knapp 88 Prozent. Das ist ordentlich für einen Wert, der bereits in Billionen bemessen wird. Wer auf ein Vielfaches zielt statt auf ein Plus von 50 Prozent, beginnt die Suche allerdings woanders.

Warum die Bitcoin Prognose bei Pepeto auf eine andere Rechnung trifft

Genau dort setzt ein anderer Teil des Marktes an. Wer Meme-Token handelt, zahlt bei jedem Trade Gebühren, wechselt blind zwischen Chains und trägt ein Risiko, das niemand bewertet, bis es zu spät ist. Pepeto löst diese drei Punkte auf einmal. Wer diese drei Kosten senkt, behält mehr von jeder Bewegung.

Der PepetoAI Risk Scorer liest die Position vom Einstieg bis zum Ausstieg und gibt jeder Wallet jene Vorabinformationen, die früher nur großen Handelstischen zur Verfügung standen. Die Engine für gebührenfreie Cross Chain Swaps senkt die Handelskosten, sodass das eingesparte Kapital in der Position bleibt statt an Börsen zu fließen. Über eine eigene Bridge bewegt sich dieses Kapital anschließend über jede Blockchain, und wer eine Gelegenheit auf einer Kette sieht, bleibt nicht ausgeschlossen, weil die eigenen Token auf einer anderen liegen.

Insgesamt existieren 420 Billionen Pepeto Token, und SolidProof hat den Code des Presales bereits vor dem Verkaufsstart vollständig kontrolliert und freigegeben, bevor der erste Käufer überhaupt eingezahlt hat. In den Presale sind bislang mehr als 10 Millionen Dollar geflossen, zu einem Preis von 0,000000188 Dollar. Im Entwicklerteam sitzt ein ehemaliger Binance-Experte, und der Schöpfer des originalen Pepe baut das gesamte Projekt. Diese Verbindung aus kontrolliertem Code und bekannten Namen erklärt, warum das Kapital in jeder Runde schneller zufließt.

Das erwartete Listing an Binance rückt näher. Pepeto verweist auf einen Vergleich, den viele Käufer im Kopf haben, denn ETH wurde unter einem Dollar gehandelt, bevor die Welt davon Notiz nahm. Dieselbe Distanz kann zwischen diesem Einstieg und dem liegen, was das Listing später ausweist. Jede weitere Runde verschiebt den Preis nach oben und verkleinert den Abstand, den frühe Käufer noch nutzen können.

Fazit

Die Bitcoin Prognose zeigt dem Kapital, wohin dieser Zyklus läuft, und die schnellsten Wallets haben bereits gehandelt. 56 Prozent bis 125.000 Dollar sind für einen Billionenwert viel, für ein Depot, das sich vervielfachen soll, sind sie wenig. ETH kostete wenige Dollar, bevor der Name bekannt war, und die Positionen, die aus Hunderten sechsstellige Beträge machten, waren vergeben, bevor die Menge auftauchte. Millionen fließen in den Pepeto-Presale, weil Käufer dieselbe Mechanik zu einem Preis mit sieben Nullen erwarten. Das erwartete Binance-Listing schließt dieses Fenster Runde für Runde. Wer heute kauft, entscheidet, auf welcher Seite dieses Preises er steht.

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Häufig gestellte Fragen

Was treibt den Bitcoin Kurs heute?

Der Verfall von Optionen über 6,44 Milliarden Dollar und die erste Jackson Hole Rede von Fed-Chef Kevin Warsh bestimmen den Handelstag. Bitcoin hält rund 80.000 Dollar, gestützt von neun Tagen mit ETF-Zuflüssen.

Was ist Pepeto und wo läuft der Presale?

Pepeto ist ein von SolidProof geprüftes Presale-Projekt mit gebührenfreien Cross Chain Swaps und dem PepetoAI Risk Scorer. Der Einstieg läuft über die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com.