Die Zukunft des Volkswagen-Werks in Osnabrück könnte sich in den kommenden Wochen entscheiden. Der Autobauer steht nach Medienberichten kurz vor einer Vereinbarung mit dem israelischen Rüstungskonzern Rafael Advanced Defense Systems. In dem Werk soll künftig Ausrüstung für das Luftverteidigungssystem Iron Dome hergestellt werden. Eine Vereinbarung könnte bereits im September unterzeichnet werden. Nach Informationen der Nachrichtenagentur D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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