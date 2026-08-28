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UNWETTER FÜHRT IM KANTON ZÜRICH ZU HOHEN SCHÄDEN



28.08.2026 / 17:58 CET/CEST





Medienmitteilung Hagelschlag begleitet von heftigen Sturmböen und Starkregen richteten im Kanton Zürich heute Morgen zahlreiche Gebäudeschäden an. Besonders betroffen waren Gebiete in den Bezirken Bülach und Winterthur. Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich arbeitet mit Hochdruck an der Schadenaufnahme. Regierungsrat Mario Fehr, Verwaltungsratspräsident der GVZ, und GVZ-Direktor Lars Mülli haben sich an einer Schadenplatzbegehung in Neftenbach selbst ein Bild gemacht. Angesichts des weitläufig betroffenen Gebietes, der Anzahl Schadenmeldung sowie aufgrund von Berichten der Schätzungsspezialistinnen und -spezialisten geht die GVZ nach aktueller Einschätzung von über 2000 Schadenmeldungen und einer Schadensumme um die 30 Millionen Franken aus. Bei der Schadensumme handelt es sich um eine vorläufige Schätzung. Die Feuerwehren stehen seit heute Morgen im Einsatz. Bis jetzt wurden sie zu über 350 Einsätzen aufgeboten. Aktuell liegen der GVZ über 830 Schadenmeldungen vor, und laufend gehen neue Meldungen ein. Die Schätzerinnen und Schätzer sind in den ihnen zugeteilten Gebieten unterwegs und nehmen Schäden auf. Das hohe Schadenaufkommen kann zu längeren Bearbeitungszeiten führen. Die GVZ ist bemüht um eine rasche Abwicklung. Das Unwetter zog aus westlicher Richtung über die Gebiete rund um Bülach, Rorbas, Freienstein, Embrach, Dättlikon, Neftenbach, Seuzach, Dinhard und Rickenbach. Stark betroffen ist auch die Stadt Winterthur. Das Gros der Schäden betrifft Gebäudehüllen, zum Beispiel abgedeckte Dächer, zerschlagene Oberlichter oder Dachfenster. Vorgehen im Schadenfall

Bitte melden Sie der GVZ Schäden unter www.gvz.ch - Schaden melden oder telefonisch an die GVZ-Schaden-Hotline 0800 442 442 (kostenlos, 7 Tage, 24 Stunden). Bevor mit der Umsetzung von Not- und Sofortmassnahmen begonnen wird, sollte der Schaden unbedingt dokumentiert werden. Es empfiehlt sich, Fotos von Schäden zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie hier . Unter https://www.gvz.ch/topnavigation/medien steht dieser Text zum Download bereit.

Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich versichert alle Gebäude im Kanton Zürich gegen Feuer- und Elementarschäden und engagiert sich zum Schutz von Personen und Sachwerten in der Prävention. Im gesetzlichen Auftrag erfüllt sie in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden den Brandschutz und das Feuerwehrwesen. Die GVZ ist ein selbstständiges öffentliches Unternehmen und beschäftigt rund 145 hauptberufliche und 250 nebenberufliche Mitarbeitende.

Ansprechpersonen für Medien: Lars Mülli, Direktor

verfügbar heute, 28. August 2026, 18.00 bis 19.00 Uhr Barbara Greuter, Kommunikationsverantwortliche

T 044 308 21 54

kommunikation@gvz.ch



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