FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag nach Aussagen von US-Notenbankchef Kevin Warsh kurzzeitig unter 1,16 US-Dollar gefallen.

Am Nachmittag fiel die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1595 US-Dollar. Zuvor hatte sie noch rund einen halben Cent höher notiert. Der Euro erholte sich zuletzt ein wenig und notierte wieder knapp über der Marke von 1,16 Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1643 (Donnerstag: 1,1645) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8588 (0,8587) Euro.

Mit ungewöhnlich deutlichen Worten zur hohen Inflation in den USA hat Fed-Chef Kevin Warsh Bereitschaft für eine straffere Geldpolitik signalisiert. "Wir müssen davon überzeugt sein, dass sich die Kerninflation eindeutig und mit ausreichender Geschwindigkeit unserem Ziel annähert. Andernfalls haben wir noch einiges zu tun", sagte er laut Redemanuskript beim Notenbank-Treffen der Federal Reserve of Kansas City in Jackson Hole.

"Der Fed-Chef ist bereit, an der Zinsschraube zu drehen, falls die Inflationslage sich nicht zügig aufhellt", kommentierte Elmar Völker, Volkswirt bei der Landesbank Baden-Württemberg. Warsh erhöhe so die Spannung vor der nächsten Zinssitzung, die Mitte-September anstehe. "Die US-Inflationsdaten für August, die wenige Tage vor diesem Termin veröffentlicht werden, bilden mutmaßlich das Zünglein an der Waage."

In wichtigen Ländern der Eurozone hat sich die Inflation im August unterdessen deutlich beschleunigt. Verantwortlich für den Anstieg der Inflationsraten in Frankreich und Spanien sind die zuletzt wieder gestiegenen Energiepreise. Die erneute Zuspitzung im Iran-Krieg hatte im August die Ölpreise nach oben getrieben.

Auch in der Eurozone insgesamt wird ein merklicher Anstieg der Inflationsrate erwartet. Auf den Eurokurs wirkten sich die Zahlen aber kaum aus. Schließlich wird an den Finanzmärkten ganz überwiegend erwartet, dass die EZB ihre Leitzinsen im September anheben wird.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85720 (0,85740) britische Pfund, 185,92 (185,61) japanische Yen und 0,9364 (0,9376) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.535 Dollar. Das waren rund 63 Dollar weniger als am Vortag./jsl/mis