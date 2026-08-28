Von März bis Juni zählte die Sivers Semiconductors-Aktie zu den größten Kursraketen Europas. Aber Mitte Juni ging der Rakete der Sprit aus und es folgte ein dramatischer Absturz. Seit dem Allzeithoch ist die Sivers-Aktie um über -70% eingebrochen. Ist es nur ein vorübergehender Crash oder hat diese Rakete einen Totalschaden erlitten? Umsatz- und Gewinnrückgang mit Ansage Wie die Reaktion der Sivers Semiconductors-Aktie erahnen lässt, kamen die gestern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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