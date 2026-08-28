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Die Bitcoin Prognose hängt an einem einzigen Termin. Bitcoin notiert am 28. August bei rund 80.100 Dollar, nachdem der Kurs im Tagesverlauf kurz über 81.000 Dollar sprang und wieder zurückfiel. Im August legte er von etwa 62.000 Dollar auf über 80.000 Dollar zu. Allein in der vergangenen Woche kamen neun Prozent dazu. Kevin Warsh hält am Freitag um 10 Uhr New Yorker Zeit seine erste Rede als Fed-Chef beim Symposium in Wyoming. Reicht das, um die Zone bei 83.000 Dollar zu knacken, oder endet die stärkste Erholung des Jahres genau hier?

Bitcoin Prognose zwischen 80.000 Dollar und dem Widerstand bei 83.000 Dollar

Bitcoin liegt damit nur wenige Prozent unter dem Augusthoch von 83.000 Dollar. Der Anstieg von rund 62.000 Dollar auf über 80.000 Dollar innerhalb weniger Wochen war fast vollständig makrogetrieben. Ausgelöst hatte ihn die Ausweitung der Anleihekäufe des US-Finanzministeriums, die die Zinsen am Anleihemarkt und den Dollar nach unten drückte.

Laut CoinDesk nahmen die US-Spot-ETFs in acht Handelstagen in Folge 2,8 Milliarden Dollar auf, die längste Zuflussserie seit April, und die Augustzuflüsse überschritten drei Milliarden Dollar. Damit wird August der stärkste Zuflussmonat des Jahres. Decrypt weist darauf hin, dass der Kurs rund 2,5 Prozent unter der Marke von 82.538 Dollar liegt, an der ein früherer Ausbruch scheiterte, und dass der 50-Wochen-Durchschnitt bei etwa 81.085 Dollar die Erholung zuletzt deckelte.

An den Terminmärkten liegt die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt im September bei etwa 35 Prozent. Fällt die Rede locker aus, rückt die Zone um 83.000 Dollar und danach die Marke von 100.000 Dollar in Sicht. Das wären etwa 25 Prozent Kursgewinn, für die bei einem Wert dieser Größe jeder Prozentpunkt Milliarden an frischem Kapital verlangt. Solide Gewinne über Monate sind das eine. Viele Anleger fragen sich gerade, wo derselbe Betrag eine ganz andere Wirkung entfalten kann.

Was die Bitcoin Prognose nicht liefern kann und wo Pepeto ansetzt

Der stärkste Einstieg dieses Zyklus kommt nicht von einem Wert, der gegen seinen Widerstand drückt. Unter dieser Decke sitzt ein Vorverkauf, den Großadressen füllen, weil sie dasselbe Muster bei Dogecoin und beim frühen Pepe bereits gesehen haben. Eingesammelt wurden dabei mehr als 10 Millionen Dollar, was zeigt, dass frühe Wallets dieses Projekt bereits geprüft haben.

Die Cross-Chain-Bridge von Pepeto bewegt Kapital ohne Kosten zwischen Blockchains, und dieses freigewordene Geld fließt direkt in die gebührenfreie Swap-Engine, in der jede Umschichtung die volle Position erhält, statt über Gebühren auszubluten. Vor jedem Handel vergibt der Risk Scorer der PepetoAI eine Bewertung, sodass der Händler zuerst das Risikourteil sieht und erst danach handelt. Schutz vom Einstieg bis zum Ausstieg steckt damit in der Mechanik und nicht in einem Whitepaper.

Ein festes Angebot von 420 Billionen Token schließt die Tür für Inflation. SolidProof hat den kompletten Programmcode von Pepeto vor der Öffnung des Vorverkaufs geprüft und bestätigt, sodass Käufer sich auf eine unabhängige Kontrolle stützen können statt auf Versprechen. Gebaut wird das Ganze von einem Mitgründer, dessen Arbeit den ursprünglichen Pepe hervorgebracht hat, und die Werkzeuge dieser Börse sichern den Handel bei jedem Schritt ab. Bei einem Einstiegspreis von 0,000000188 Dollar wird die erwartete Notierung an der Binance zum Auslöser, der aus diesem Einstieg den Kursgewinn macht, für den diese Wallets gekommen sind.

Dieselbe virale Energie, die kleine Wallets in früheren Zyklen in prägende Positionen verwandelt hat, baut sich hier erneut auf. Die Geschichte wurde nur noch nicht breit genug erzählt, damit der Preis widerspiegelt, was darunter liegt. Käufer bewegen sich schnell, und über die Wallets, die jetzt laden, wird gesprochen werden, sobald die Notierung erscheint.

Fazit

Die Bitcoin Prognose kann auf 100.000 Dollar zeigen, die Form der Decke bleibt dieselbe. Jeder Prozentpunkt nach oben verlangt Milliarden an frischem Kapital, und genau diese Last trägt Pepeto nicht. Darunter füllen Großadressen einen Vorverkauf, der von SolidProof geprüft ist und auf eine Notierung an der Binance zuläuft. Das Tempo der Zuflüsse gehört zu den schnellsten, die ein Meme-Einstieg in diesem Zyklus gesehen hat. Wer jetzt zögert, kauft dieselbe Position später zu einem Kurs, den der Vorverkauf heute nicht verlangt. Genau diese Lücke ist der Hebel, und mit der Notierung schließt sie sich.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Welche Marken sind für den Bitcoin Kurs jetzt entscheidend?

Entscheidend sind 82.538 Dollar als Widerstand und die Zone um 80.000 Dollar als Unterstützung. Ein Ausbruch darüber öffnet den Weg Richtung 100.000 Dollar.

Lohnt sich ein Einstieg bei Pepeto vor der Notierung?

Pepeto hat im Vorverkauf mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, wurde von SolidProof geprüft und läuft auf eine erwartete Notierung an der Binance zu. Jedes Detail zum Ablauf steht auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com und ist dort jederzeit einsehbar unter pepetocoin.com.