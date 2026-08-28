Recklinghausen (ots) -Der Generationenwechsel dürfte den Immobilienmarkt in Recklinghausen und im Ruhrgebiet in den kommenden Jahren zunehmend prägen. Viele Häuser, die jahrzehntelang von derselben Generation bewohnt wurden, wechseln den Eigentümer. Ein Teil davon wurde zwar kontinuierlich gepflegt, größere Modernisierungen an Heizung, Elektrik, Fenstern oder energetischen Komponenten liegen jedoch teilweise lange zurück. Gleichzeitig beobachten die Immobilienexperten von Brummelt & Müller Immobilien, dass Kaufinteressenten bei stark renovierungsbedürftigen Objekten zurückhaltender reagieren. Für Verkäufer stellt sich deshalb eine entscheidende Frage: Was ist ein älteres Haus tatsächlich wert, wenn Käufer zusätzlich erhebliche Investitionen einkalkulieren?"Wir nehmen im Moment wirklich vermehrt wahr, dass die Käufer stark renovierungsbedürftige Objekte eher meiden", sagt Marlon Müller von Brummelt & Müller Immobilien. Für Eigentümer wird damit nicht nur der theoretische Immobilienwert entscheidend. Ebenso wichtig ist, wie der Markt den vorhandenen Modernisierungsbedarf bewertet.Der Generationenwechsel bringt ältere Immobilien auf den MarktViele Einfamilienhäuser in Recklinghausen und im Ruhrgebiet befinden sich seit Jahrzehnten im Besitz derselben Familien. Kleinere Reparaturen wurden durchgeführt, Räume renoviert und einzelne Bauteile erneuert. Eine grundlegende Modernisierung ist jedoch nicht bei jeder Immobilie erfolgt.Solange Eigentümer selbst in ihrem Haus leben, muss das kein Problem darstellen. Anders sieht es aus, wenn die Immobilie im Zuge eines Generationswechsels verkauft werden soll. Dann trifft die persönliche Perspektive der bisherigen Eigentümer auf die wirtschaftliche Kalkulation potenzieller Käufer.Herr Müller erwartet deshalb, dass ältere Bestandsobjekte den regionalen Markt zunehmend beschäftigen werden. "Die Immobilien, die in den nächsten zehn, zwanzig Jahren auf den Markt kommen, werden renovierungs- oder sanierungsbedürftig sein", lautet seine Einschätzung aus der täglichen Praxis.Für Verkäufer bedeutet das: Der Zustand einer Immobilie dürfte bei der Preisfindung (https://www.bundm-immobilien.de/immobilienbewertung) noch stärker ins Gewicht fallen.Warum Käufer bei Sanierungsobjekten genauer rechnenKaufinteressenten betrachten nicht allein den Angebotspreis. Hinzu kommen Kaufnebenkosten, Finanzierung und mögliche Investitionen nach dem Erwerb. Müssen zusätzlich Heizung, Elektrik, Fenster, Dach oder Innenräume modernisiert werden, verändert das die wirtschaftliche Gesamtbetrachtung erheblich.Gerade deshalb sind allgemeine Quadratmeterpreise für ältere Immobilien nur eingeschränkt aussagekräftig. Zwei Häuser mit ähnlicher Wohnfläche können aufgrund von Mikrolage, Grundstück, Baujahr, energetischem Zustand und Modernisierungsbedarf sehr unterschiedliche Marktwerte besitzen.Bei sanierungsbedürftigen Immobilien kommt ein weiterer Faktor hinzu: Nicht jeder Käufer plant dieselben Maßnahmen. Während der eine lediglich Böden und Wände erneuert, möchte ein anderer das Gebäude umfassend modernisieren.Warum 50.000 Euro Sanierung nicht automatisch 50.000 Euro mehr Verkaufspreis bedeutenGenau daraus ergibt sich für Eigentümer eine schwierige Entscheidung: Sollte vor dem Verkauf noch investiert werden oder ist es sinnvoller, das Haus im bestehenden Zustand anzubieten?Eine pauschale Antwort hält Marlon Müller für problematisch."Ich kann nicht in die Zukunft schauen. Der eine renoviert aufwändiger, der andere weniger aufwändig."Ein Käufer verlegt möglicherweise lediglich einen neuen Boden. Ein anderer entfernt vorhandene Beläge bis auf den Estrich, erneuert Elektrik und Heizung und plant zusätzliche energetische Maßnahmen. Die Vorstellungen und damit auch die kalkulierten Kosten können erheblich voneinander abweichen.Deshalb bedeutet eine Investition von beispielsweise 50.000 Euro vor dem Verkauf nicht automatisch, dass sich anschließend ein um 50.000 Euro höherer Verkaufspreis erzielen lässt.Gerade in Recklinghausen müssen Investitionen zum regionalen Preisniveau passen. Was sich in besonders hochpreisigen Lagen von Düsseldorf oder Köln wirtschaftlich rechnen kann, lässt sich nicht automatisch auf den Immobilienmarkt im Ruhrgebiet übertragen.Für Verkäufer ergibt sich daraus eine wichtige Frage: Welche Maßnahmen steigern tatsächlich die Marktchancen und welche Investitionen würde ein späterer Käufer ohnehin nach seinen eigenen Vorstellungen vornehmen?Vor dem Verkauf nicht automatisch kernsanierenEin älteres Haus muss deshalb nicht grundsätzlich vor dem Verkauf (https://www.bundm-immobilien.de/unser-verkaufsprozess) umfassend modernisiert werden. Kleinere Maßnahmen können sinnvoll sein, wenn sie den Gesamteindruck verbessern oder offensichtliche Mängel beseitigen. Bei größeren Investitionen sollte dagegen zunächst geprüft werden, ob der Markt diese tatsächlich honoriert.Denn sanierungsbedürftige Immobilien sind nicht automatisch unverkäuflich. Manche Käufer suchen bewusst ältere Häuser, weil sie Grundriss, Ausstattung und Gestaltung selbst bestimmen möchten. Andere verfügen über handwerkliche Erfahrung und bewerten notwendige Arbeiten anders als Interessenten, die eine sofort bezugsfertige Immobilie suchen.Entscheidend ist deshalb, Zustand, Käufergruppe und realistischen Verkaufspreis zusammenzubringen.Brummelt & Müller Immobilien erläutert auf der eigenen Website im Bereich Immobilienbewertung (https://www.bundm-immobilien.de/immobilienbewertung), welche Faktoren bei einer professionellen Wertermittlung berücksichtigt werden.Bei Sanierungsobjekten entscheidet der realistische PreisJe größer der Modernisierungsbedarf, desto wichtiger wird die richtige Positionierung am Markt. Ein Wunschpreis lässt sich nicht einfach aus einem theoretischen Immobilienwert und bereits investierten oder geplanten Sanierungskosten ableiten.Vielmehr müssen Käufergruppe, Zustand, Mikrolage, Finanzierungsmöglichkeiten und Investitionsbedarf gemeinsam betrachtet werden. Gerade bei renovierungsbedürftigen Häusern kann ein zu optimistischer Angebotspreis problematisch sein. Kalkulieren Interessenten bereits erhebliche Modernisierungskosten ein und lässt der Kaufpreis dafür kaum finanziellen Spielraum, verkleinert sich der potentielle Käuferkreis.Brummelt & Müller setzt deshalb nach eigenen Angaben bei der Immobilienbewertung (https://www.bundm-immobilien.de/immobilienbewertung) auf die Verbindung von regionaler Marktkenntnis und einer individuellen Betrachtung des Objekts.Dabei bringt Marlon Müller zusätzlich einen bautechnischen Hintergrund mit. Er ist gelernter Zimmerer und staatlich geprüfter Techniker für Bautechnik-Hochbau. Gerade bei älteren Bestandsimmobilien ermöglicht diese Erfahrung eine zusätzliche Perspektive auf Zustand und Modernisierungsbedarf.Der Bestandsmarkt dürfte anspruchsvoller werdenDer Generationenwechsel könnte den Immobilienmarkt in Recklinghausen und im Ruhrgebiet langfristig verändern. Wenn zunehmend Häuser nach mehreren Jahrzehnten den Eigentümer wechseln, dürften auch mehr Immobilien mit Modernisierungsbedarf auf Käufer treffen, die ihre Gesamtinvestition genau kalkulieren.Für Eigentümer älterer Häuser folgt daraus vor allem eines: Vor dem Verkauf muss nicht automatisch kernsaniert werden. Ebenso wenig sollte bestehender Sanierungsbedarf ignoriert werden.Entscheidend ist zunächst zu klären, welchen Wert das Haus im aktuellen Zustand besitzt, welche Käufergruppe infrage kommt und welche Investitionen der Markt tatsächlich honoriert.Damit dürfte beim Hausverkauf in Recklinghausen (https://www.bundm-immobilien.de/immobilienbewertung) künftig nicht allein entscheidend sein, wie viel ein Eigentümer noch in sein Haus investieren kann. Mindestens ebenso wichtig wird die Frage, welchen Sanierungsbedarf die nächste Eigentümergeneration bereit ist zu übernehmen.Weiterführende Informationen finden Sie unter: www.bundm-immobilien.dePressekontakt:Brummelt & Müller Immobilien GmbHAm Lohtor 445657 RecklinghausenTelefon: 02361 9910929E-Mail: info@bundm-immobilien.dePressekontakt:ch@keniq.deOriginal-Content von: Brummelt & Müller Immobilien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183016/6341850