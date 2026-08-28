What comes up must come down. An der Börse trifft dieser Spruch oft zu. Jüngst haben es die Chip-Aktien erlebt. Doch auch Gold und Silber fahren 2026 die Kursachterbahn. Es ist schon etwas kurios. Mit einem Plus von rund 65 Prozent gehörte Gold im vergangenen Jahr zu den renditestärksten Anlageklassen und doch hat es seit dem Frühjahr wenig Spaß bereitet. Von 5.595 US-Dollar in der Spitze ging es fast 30 Prozent abwärts. Mit dem Ausbruch des Iran-Kriegs kippte dann die Stimmung. Seither befindet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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