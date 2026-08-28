Solana Prognose 2026 nach dem Ausbruch über 100 Dollar und dem Schwab-Signal

Anzeige / Werbung

Die Solana Prognose hat sich innerhalb weniger Tage komplett gedreht. SOL steht am 28. August bei rund 107,50 Dollar, ein Plus von über sechs Prozent an einem Tag und 20 Prozent in einer Woche. Auslöser war die Ankündigung von Charles Schwab, Solana in das eigene Krypto-Angebot aufzunehmen. Ein Broker mit mehr als 12 Billionen Dollar Kundenvermögen öffnet damit einer einzelnen Kette die Tür. Gleichzeitig verbuchten die US-Spot-ETFs auf Solana ihren stärksten Zuflusstag des Jahres. Trägt dieser Schub den Kurs bis 120 Dollar oder ist die Nachricht bereits vollständig eingepreist?

Solana Prognose nach dem Schwab-Signal und dem Bruch der 100-Dollar-Marke

Der Ausbruch kam nach Monaten, in denen die 100-Dollar-Marke jeden Anlauf abgewehrt hatte. Laut Coinpedia hat SOL diese Hürde nun deutlich überwunden und verzeichnet den stärksten Monatsanstieg seit Jahren, getragen von institutionellem Zugang und anhaltenden ETF-Zuflüssen. Charles Schwab verwaltet mehr als 12 Billionen Dollar an Kundenvermögen und betreut rund 39 Millionen aktive Depots. Der Broker hatte im Mai zunächst nur Bitcoin und Ethereum freigeschaltet und erweitert das Angebot jetzt um Solana, Avalanche und Chainlink.

Laut CoinDesk führt SOL mit einem Plus von 6,17 Prozent die großen Werte an. Die Solana-ETFs zogen am selben Tag 60,91 Millionen Dollar an, so viel wie an keinem anderen Tag in diesem Jahr. Die Zuflüsse summieren sich damit auf einen Rekordwert von 1,22 Milliarden Dollar. Parallel arbeitet das Netzwerk an der eigenen Angebotsseite, denn laufende Abstimmungen zielen darauf, die Ausgabe neuer Token zu senken und mehr SOL zu verbrennen. Die nächste Zone liegt damit zwischen 110 und 120 Dollar.

Für Anleger stellt sich damit dieselbe Frage wie bei jedem großen Wert. Solana kommt auf rund 67 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, und selbst der Weg zum alten Höchststand bedeutet ungefähr eine Verdreifachung. Sicherheit und großes Kurspotenzial liegen in dieser Größenordnung selten am selben Ort. Die Vervielfachungen, die ein Depot wirklich verändern, entstehen dort, wo noch keine Börse einen Preis festgelegt hat.

Solana Prognose zeigt die Richtung und Pepeto liefert die Werkzeuge dafür

Der Ausbruch bei SOL zeigt, dass Kapital mit Überzeugung zurückkehrt, und diese Überzeugung braucht Werkzeuge. Genau dort setzt Pepeto an, ein Projekt, das seinen Vorverkauf bei 0,000000188 Dollar führt und bereits mehr als 10 Millionen Dollar von Adressen erhalten hat, die den Einstieg vor dem Börsentag gefunden haben.

Im Mittelpunkt steht ein Risikobewerter auf KI-Basis, der jeden Handel vom Einstieg bis zum Ausstieg prüft und ein klares Urteil liefert, bevor Kapital überhaupt eingesetzt wird. Das Geld ist damit geschützt, noch bevor es in einer Position ankommt. Dieser Schutz greift direkt in eine Brücke zwischen mehreren Blockchains, die dieselben Werte ohne Gebühren zwischen den Ketten bewegt. Wer sicher einsteigt, kann also auch frei umschichten. Entwickelt wird das Ganze von derselben Person, die den originalen Pepe-Coin geschrieben und gestartet hat.

Die Menge ist auf 420 Billionen Token festgeschrieben, ohne Inflation und ohne die Möglichkeit, später weitere Einheiten zu erzeugen. Der Vertrag hinter Pepeto wurde von SolidProof vollständig geprüft und freigegeben, sodass der gesamte Programmcode bereits vor der Öffnung des Vorverkaufs unabhängig kontrolliert war. Diese Prüfung ist der Grund, warum viele Adressen den Einstieg überhaupt gewagt haben.

Die erwartete Binance-Notierung bündelt all diese Punkte in einem einzigen Moment. In dem Augenblick, in dem der Vorverkaufspreis verschwindet und der Börsenkurs beginnt, entsteht die Differenz, in der der mögliche Gewinn liegt. Frühe DOGE- und SHIB-Positionen sind in genau diesem Fenster entstanden, lange bevor die erste Schlagzeile erschien.

Fazit

Die Solana Prognose bleibt mit Schwab im Rücken freundlich, doch bei rund 67 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bewegt sich SOL langsamer. Der Weg von 107 auf 120 Dollar sind rund zwölf Prozent, nicht das Vielfache. Pepeto steht an der anderen Seite dieser Rechnung, mit geprüftem Vertrag, fester Menge und einer Notierung, die noch aussteht. Der Abstand vom heutigen Einstiegspreis bis zum ersten gehandelten Kurs ist genau die Spanne, aus der sich das Gewinnpotenzial eines Einstiegs heute ergibt. Dieses Fenster schließt sich Stufe für Stufe, und am Tag der Notierung sprechen nur noch jene über den Preis, die vorher gehandelt haben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Prognose für Solana für 2026 aus?

Die nächste Zielzone für SOL liegt zwischen 110 und 120 Dollar, nachdem die Marke von 100 Dollar zurückerobert wurde. Ein Bruch über 120 Dollar würde die Erholung zu einem tragfähigen Trend machen, während 100 Dollar als erste Unterstützung dient.

Warum fällt Pepeto neben dem Solana-Anstieg auf?

Pepeto verbindet einen Risikobewerter auf KI-Basis, eine gebührenfreie Brücke zwischen Blockchains und eine feste Menge von 420 Billionen Token mit einem von SolidProof geprüften Vertrag. Der Vorverkauf hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Alle Angaben finden Sie auf pepetocoin.com, der offiziellen Pepeto-Website.