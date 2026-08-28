1. bis 4. September 2026 | Halle A3, Stand 205

HAMBURG, Deutschland, Aug. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco, ein weltweit führender Entwickler, Hersteller und Vertreiber von Technologien für Erstausrüster und Aftermarket-Kunden in den Bereichen Mobilität und Industrie, wird vom 1. bis 4. September auf der SMM 2026 in Hamburg ein breites Portfolio an fortschrittlichen Technologien für Schifffahrts- und Großmotorenanwendungen (LBE) präsentieren. Präsentiert werden Industrielösungen der Marken Champion, DEVA und LBE von Tenneco, die speziell darauf ausgelegt sind, den steigenden Anforderungen dieser Anwendungen gerecht zu werden: Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Effizienz und geringere Emissionen.

Das Portfolio umfasst Hochleistungskomponenten für Motoren, fortschrittliche Lagertechnologien und selbstschmierende Werkstoffe, Zündsysteme sowie Lösungen für die Abgasnachbehandlung - allesamt entwickelt für die anspruchsvollen Einsatzbedingungen in der Schifffahrt, der Stromerzeugung und anderen Anwendungen mit Großmotoren. Es handelt sich hierbei um hochtechnisierte, geschäftskritische Technologien, die genau dann ihre Leistung erbringen, wenn es darauf ankommt, und die darauf ausgelegt sind, den Wandel der Branche hin zu alternativen Kraftstoffen und immer strengeren Leistungsanforderungen zu unterstützen.

"Die SMM bietet Tenneco Industrial eine Plattform, um zu demonstrieren, wie unsere Technologien den sich wandelnden Anforderungen der Schifffahrtsindustrie gerecht werden", sagte Heiko Wuschick, Executive Director, Global Industrial - LBE. "Der Schiffsbetrieb ist eine der anspruchsvollsten Umgebungen, denen ein Motor jemals ausgesetzt sein wird, und genau hier spielt unsere Ingenieurskunst ihre Stärke aus. Während sich die Branche auf den breiteren Einsatz alternativer Kraftstoffe vorbereitet, bieten unsere fortschrittlichen Werkstoffe, Beschichtungen, unser Komponentendesign und unser Fachwissen auf Systemebene Lösungen, die speziell für die Schiffsmotoren von heute und morgen entwickelt wurden."

Technologien für Motoren mit großem Hubraum

Das LBE-Portfolio von Tenneco umfasst Komponenten, die speziell für die anspruchsvollen Betriebsbedingungen moderner Motoren mit großem Hubraum entwickelt wurden, darunter Komponenten des Ventiltriebs, Stahlkolben, Zylinderkopfdichtungen, Kolbenringe und Lager.

Komponenten für den Ventiltrieb

Tenneco liefert Komponenten für den Ventiltrieb für eine breite Palette von Viertaktmotoren, darunter hochlegierte Ventile und Hohlventile, kompakte Rotatoren, Splinte, Ventilsitze und Ventilführungen. Hochleistungswerkstoffe, Hartbeschichtungen und Beschichtungen tragen dazu bei, die Leistung von Motoren zu optimieren, die unter höheren Temperaturen, erhöhtem Verbrennungsdruck oder mit alternativen Kraftstoffen wie Wasserstoff, Methanol und Ammoniak betrieben werden.

Stahlkolben

Die Stahlkolben von Tenneco sind für Schiffs- und Industriemotoren der nächsten Generation konzipiert, die unter immer anspruchsvolleren Betriebsbedingungen eingesetzt werden. Sie bieten Festigkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit und tragen gleichzeitig dazu bei, die Ziele der Kunden hinsichtlich Kraftstoffverbrauch, Emissionen und Gesamtbetriebskosten zu erreichen.

Zylinderkopfdichtungen aus Stahl-Elastomer

Die Zylinderkopfdichtungen aus Stahl-Elastomer von Tenneco vereinen eine robuste Medienabdichtung mit hoher Beständigkeit gegenüber Verbrennungsdruck. Die Technologie wurde für Großmotoren der nächsten Generation entwickelt und gewährleistet eine zuverlässige Abdichtung unter anspruchsvollen thermischen und mechanischen Belastungen, einschließlich Anwendungen mit Spitzenzylinderdrücken von über 300 bar.

DuroGlide-Kolbenringe

DuroGlide-Kolbenringe verbinden fortschrittliche Beschichtungstechnologie auf Basis von diamantähnlichem Kohlenstoff mit einem optimierten Ringdesign und bieten somit geringe Reibung, hohe Verschleißfestigkeit, eine gute Ölkontrolle sowie eine verlängerte Lebensdauer der Bauteile für LBE-Anwendungen.

IROX Sputter-Lager

Die IROX-Lagertechnologien von Tenneco sind für hochbelastete Motoranwendungen mit großem Bohrungsdurchmesser und anspruchsvolle Schmierbedingungen ausgelegt. Fortschrittliche Polymer- und Sputter-Overlay-Technologien sorgen für Verschleißfestigkeit, zuverlässige Leistung und eine längere Lebensdauer der Komponenten in den Bereichen Schifffahrt, Energieerzeugung, Schienenverkehr, Gelände- und Industrieanwendungen.

DEVA Gleitwerkstoffe

Tenneco wird deva.tex 518 vorstellen, einen faserverstärkten Gleitwerkstoff, der für anspruchsvolle Einsatzbedingungen in den Bereichen Wasserkraft, Offshore und Schifffahrt entwickelt wurde. Sein zweischichtiger Verbundwerkstoff vereint mechanische Festigkeit, tribologische Eigenschaften und chemische Beständigkeit für Anwendungen in kritischen Infrastrukturen.

Champion Zündtechnologie

Die Marke Champion wird Zündtechnologien vorstellen, die für Gasmotoren mit großem Hubraum und anspruchsvolle Schiffsanwendungen entwickelt wurden, darunter Vorkammer-, Brücken- und Kaltzündkerzen. Anwendungsspezifische Konstruktionen, fortschrittliche Werkstoffe und CFD-optimierte Geometrien verbessern die Verbrennungsleistung, den thermischen Wirkungsgrad und die Langlebigkeit und tragen gleichzeitig zur Senkung der Emissionen und des Kraftstoffverbrauchs bei.

Abgasnachbehandlung von Clean Air

Tenneco Clean Air bietet Abgasnachbehandlungssysteme an, die Kunden dabei unterstützen sollen, die Emissionen großer Motoren zu kontrollieren. Modulare Systemarchitekturen und fortschrittliche Engineering-Tools unterstützen eine optimierte Systemleistung, Flexibilität und Kostenkontrolle bei unterschiedlichen Motor- und Anwendungsanforderungen.

Besuchen Sie uns auf der SMM 2026

Besuchen Sie Tenneco Industrial in Halle A3, Stand 205, um mehr über Technologien und Lösungen für den Schifffahrts- und LBE-Markt zu erfahren.

SMM 2026

1. bis 4. September 2026

Hamburg, Deutschland

Über Tenneco

Tenneco ist ein weltweit tätiger Entwickler und Hersteller von hochtechnisierten, systemrelevanten Technologien und Aftermarket-Produkten für Fahrzeuge und Industrieanlagen auf der ganzen Welt. Über unsere Geschäftsbereiche DRiV, Performance Solutions, Clean Air, Powertrain und Champion liefert Tenneco Technologien für Kunden aus den Bereichen Leichtfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Geländefahrzeuge, Industriefahrzeuge, Motorsportfahrzeuge und den Ersatzteilmarkt. Weitere Informationen finden Sie unter Tenneco.com.

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Media@tenneco.com

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