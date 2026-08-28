Auf der Suche nach erdähnlichen Exoplaneten: Ein KI-Modell hat in Tests eine Genauigkeit von 99 Prozent erreicht und schon 44 geeignete Kandidaten entdeckt. Das klingt vielversprechend, doch es bestehen Zweifel. Gibt es Leben auf Welten jenseits unseres Sonnensystems? Wenn ja, findet man Spuren davon am ehesten auf Exoplaneten, die unserer Erde ähneln. Um Leben wie auf der Erde hervorbringen zu können, müssen Planeten bestimmte Kriterien erfüllen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n