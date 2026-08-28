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Die Bitcoin Prognose hängt heute an zwei Terminen im Abstand von sechs Stunden. Um 8 Uhr UTC laufen an der Börse Deribit 81.700 Bitcoin Optionen mit einem Nennwert von rund 6,44 Milliarden Dollar aus. Sechs Stunden später spricht Fed Chef Kevin Warsh zum ersten Mal als Vorsitzender in Jackson Hole. Bitcoin steht bei rund 80.000 Dollar, nachdem der Kurs über Nacht bis auf 81.280 Dollar gelaufen war. Hält der Ausbruch diesen Freitag stand oder holt der Markt die Käufer zurück? Die Positionierung der Optionshändler gibt den ersten Hinweis.

Bitcoin Prognose zwischen 83.000 Dollar Widerstand und 77.000 Dollar Boden

Laut CoinDesk bewegte sich Bitcoin am Freitagmorgen um die Marke von 80.000 Dollar, nach einem Plus von knapp 2 Prozent binnen 24 Stunden und einem nächtlichen Lauf bis auf 81.280 Dollar. Getragen wird der Markt von regulierten Produkten, denn die US Spot ETFs sammelten in acht Handelstagen in Folge 2,8 Milliarden Dollar ein. Das ist die längste Serie seit April, und die Zuflüsse im August haben die Marke von 3 Milliarden Dollar überschritten.

Laut Decrypt verfallen an diesem Freitag Optionen im Wert von rund 6,4 Milliarden Dollar, was fast einem Fünftel des offenen Interesses an Bitcoin auf Deribit entspricht. Das Verhältnis von Puts zu Calls liegt bei 0,83 und deutet auf eine eher aufwärts gerichtete Positionierung hin. Der sogenannte Max Pain Punkt liegt jedoch bei etwa 69.000 bis 70.000 Dollar und damit rund 10.000 Dollar unter dem aktuellen Kurs. Je weiter beide Werte auseinanderliegen, desto stärker fällt die Absicherung der Händler bis zur Abrechnung aus.

Der nächste Widerstand liegt beim Hoch aus dem Mai knapp unter 83.000 Dollar, die Unterstützung zwischen 77.000 und 80.000 Dollar. Damit zeigt sich das strukturelle Problem für Käufer auf diesem Niveau. Bei rund 1,6 Billionen Dollar Marktwert bedeutet eine Verdopplung, dass weitere 1,6 Billionen Dollar in einen einzigen Vermögenswert fließen müssen. Wer ein Vielfaches sucht, muss dorthin schauen, wo die Bewertung noch klein ist.

Warum die Bitcoin Prognose an Grenzen stößt und Pepeto Kapital anzieht

Während die Debatte um Kursziele läuft, zieht ein jüngeres Projekt namens Pepeto Kapital in einem Tempo an, das aus seinem Umfeld heraussticht. Gebaut hat das Projekt ein ehemaliger Binance Experte, der jahrelang Handelssysteme auf einer der größten Plattformen im Kryptobereich entwickelt hat. Der Unterschied liegt darin, dass die Werkzeuge bereits laufen.

Die Cross Chain Bridge wickelt Transfers zwischen Netzwerken ab und nimmt die Kosten heraus, die beim Verschieben von Token von einer Kette auf eine andere entstehen. Der Risk Scorer prüft Verträge und meldet versteckte Probleme, bevor ein Halter einen Trade ausführt. Beide Funktionen arbeiten heute auf der Handelsplattform von Pepeto und unterscheiden diesen Vorverkauf von Hunderten Token, die zuerst Geld einsammeln und Werkzeuge erst später versprechen.

Bevor der Vorverkauf überhaupt geöffnet wurde, hat SolidProof den vollständigen Programmcode geprüft und bestätigt, weshalb Käufer sich nicht auf eine unbestätigte Zusage verlassen müssen. Damit steht am Anfang eine geprüfte Grundlage und kein Versprechen. Der Zähler auf der Projektseite zeigt live, wo der Vorverkauf steht, und die Zahl wächst mit jedem Tag weiter. Der Vorverkauf hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt und ein Token kostet derzeit 0,000000188 Dollar.

Viele dieser Wallets sehen das erwartete Binance Listing als den Moment, in dem aus ihrem Einstieg ein echter Marktpreis wird. Wer jetzt einsteigt, hält genau diesen Abstand zwischen Einstieg und Listing, den Bitcoin bei 80.000 Dollar nicht mehr bieten kann. Wer ihn einmal verpasst hat, findet ihn im selben Zyklus in der Regel kein zweites Mal.

Fazit

Die Bitcoin Prognose hat sich in wenigen Tagen von Angst zu Gier gedreht, doch das Fenster vor einem Listing bleibt selten lange offen. Wer bei 80.000 Dollar kauft, zielt auf eine Verdopplung, die Monate dauern kann. Ein Vorverkauf setzt dort an, wo aus derselben Verdopplung rechnerisch ein Vielfaches werden könnte. Das Kapital, das in einer Phase des Zweifels hineinfloss, ist der klarste Hinweis darauf, dass echtes Geld hinter dem Aufbau steht. Wer jetzt handelt, steht neben den Wallets, die ihre Position bereits gesichert haben. Von außen zuzusehen, nachdem der Preis sich bewegt hat, begleitet einen Händler den ganzen Zyklus.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Prognose für Bitcoin für die kommenden Tage?

Bitcoin notiert bei rund 80.000 Dollar nach einem Plus von knapp 2 Prozent in 24 Stunden. Der nächste Widerstand liegt knapp unter 83.000 Dollar. Optionsverfall und die Rede von Kevin Warsh setzen heute den Ton.

Warum fällt Pepeto neben Bitcoin gerade auf?

Pepeto ist ein von SolidProof geprüftes Vorverkaufsprojekt mit funktionierender Cross Chain Bridge und Risk Scorer. Der aktuelle Stand ist auf pepetocoin.com einsehbar. Die offizielle Adresse lautet https://pepetocoin.com.