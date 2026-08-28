Vaduz (ots) -Vom 22. bis 27. September 2026 messen sich an den WorldSkills in Shanghai die besten jungen Berufsleute der Welt. Am Freitagabend, 28. August 2026, hat Bildungsminister Daniel Oehry, die Delegation aus Liechtenstein im Fürst Johannes Saal im Regierungsgebäude auf ihre Reise verabschiedet.In seiner Ansprache würdigte Bildungsminister Daniel Oehry die Leistungen und das Engagement der Kandidatinnen und Kandidaten. Er hob zugleich die Bedeutung der Berufsbildung für den Wirtschaftsstandort Liechtenstein hervor: "Die Tatsache, dass unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den Rest der Welt ernst zu nehmende Gegner darstellen, zeigt, dass sowohl ihre Einstellung als auch unser Berufsbildungssystem Weltklasseniveau hat." Er zeigte sich überzeugt, dass die Delegation in Shanghai ihr Können eindrucksvoll unter Beweis stellen und das Land als starke Berufsbildungsnation vertreten wird.Die WorldSkills gelten als die bedeutendste internationale Plattform für junge Fachkräfte und bieten den besten Berufsleuten aus aller Welt die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Ein Teil der liechtensteinischen Delegation konnte bereits an den EuroSkills internationale Wettbewerbserfahrung sammeln und dort beachtliche Erfolge erzielen. Begleitet werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von ihren Coaches, mit denen sie sich während vieler Monate intensiv auf den Wettbewerb vorbereitet haben. Ebenfalls nach Shanghai reisen Eltern sowie Vertreterinnen und Vertreter Liechtensteins, um die jungen Berufsleute vor Ort zu unterstützen.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur und BildungGeneralsekretariatT +423 236 60 08bildung@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100941860