Börse heute: Hawkish Fed-Chef Warsh setzt Märkte unter Druck

Die Notierungen an der Börse heute werden maßgeblich durch die Grundsatzrede von Fed-Präsident Kevin Warsh in Jackson Hole geprägt. Seine klare Ausrichtung auf die Inflationsbekämpfung und die Wiederherstellung der Preisstabilität verhilft dem US-Dollar und den Anleiherenditen zu Gewinnen, während risikobehaftete Assets bei Börse Aktuell spürbar nachgeben.

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