Enry's Island S.p.A. (WBAG:EIOS), ein internationaler Venture Builder mit Hauptsitz auf den Tremiti-Inseln und im Metaverse, gibt bekannt, dass BLK Global PLC, eines der Portfoliounternehmen seines Ökosystems, erfolgreich zum Handel an der Euronext Access Dublin zugelassen wurde.

Der Handel mit den Aktien des Unternehmens begann am Freitag, 31. Juli 2026, unter dem Börsenkürzel BLKX und der ISIN GB00BPSKSXXX

BLK wurde aus Tausenden von Bewerbungen ausgewählt, die bei Enry's Island eingegangen waren. Grundlage war ein Bewertungsverfahren nach dem Enry's Model. Anschließend nahm das Unternehmen an einem einjährigen Inkubations- und Accelerator-Programm teil. Das Programm begleitete das Unternehmen durch die folgenden Wachstumsphasen bis hin zur heutigen Börsennotierung.

Alessandro Pacciana, Investor Relations Manager bei Enry's Island S.p.A., kommentiert:

"Die Börsennotierung von BLK ist bereits die zweite eines Portfoliounternehmens von Enry's Island innerhalb von zwei Jahren. Enry's Island selbst ist der weltweit erste börsennotierte Venture Builder. Gabriele, Aleksandra, Lalu und das gesamte BLK-Team stellen erneut unter Beweis, wie wettbewerbsfähig das Enry's Model im Vergleich zu herkömmlichen Inkubations-, Accelerator- und Venture-Building-Modellen ist."

Die Notierung auf einen Blick

BLK betreibt einen digitalen Peer-to-Peer-Marktplatz für den Rohstoffhandel und die zugehörige Logistik.

Ausgegebenes Aktienkapital: 16.666.375 Aktien

Referenzkurs: 2,92 Euro je Aktie

Implizite Marktkapitalisierung: 48,7 Millionen Euro

Umsatz im GJ 2025: 20,7 Millionen GBP ein Plus von 276 Prozent gegenüber 5,5 Millionen GBP im Geschäftsjahr 2024

Bereinigtes EBITDA im GJ 2025: 1,05 Millionen GBP

Auf der Plattform gehandelte Rohstoffe: mehr als 15 Milliarden US-Dollar (Stand: Dezember 2025)

Die Zulassung erfolgte per Direct Listing, ohne Ausgabe neuer Aktien und ohne Kapitalaufnahme.

Assiduous fungierte als Listing Sponsor und brachte sein Neo Sponsor-Modell nach Dublin. Das Modell kam bereits bei mehr als 170 Notierungen an den Euronext-Access-Märkten in Paris, Brüssel und Lissabon zum Einsatz.

Ein weiterer Meilenstein für Enry's Island

Mit der Notierung von BLK verzeichnet Enry's Island **innerhalb von zwei Jahren bereits die zweite derartige Transaktion eines Portfoliounternehmens**. Ein dritter Börsengang ist bereits in Vorbereitung.

Enry's Island ist seit 2023 an der Wiener Börse (WBAG:EIOS) notiert und begleitet seine Portfoliounternehmen auf ihrem gesamten Entwicklungsweg. Dieser kann mit Inkubation und Accelerator-Programmen beginnen und nach Jahren des Wachstums schließlich bis zur Börsennotierung führen.

Luigi Valerio Rinaldi, Chairman und CEO bei Enry's Island S.p.A., erklärt:

"Börsengänge gehören zu den ambitioniertesten Strategien, mit denen wir für unsere Beteiligungen Wert schaffen können. Dass wir bereits zwei Portfoliounternehmen an zwei verschiedenen internationalen Börsen gelistet haben und ein drittes kurz davorsteht, bestätigt unseren eingeschlagenen Kurs und die Tragfähigkeit unseres Modells. Erfolg entsteht durch ein konsequentes, diszipliniertes Vorgehen ohne Abkürzungen."

Mit der Notierung von BLK beläuft sich der Gesamtwert der börsennotierten Unternehmen im Enry's-Island-Ökosystem nun auf rund 100 Millionen Euro. Hinzu kommen mehr als 20 nicht börsennotierte Unternehmen im Ökosystem.

Gabriele Dadò, CEO bei BLK, ergänzt:

"Euronext Access Dublin ist der ideale Ausgangspunkt für die nächste Wachstumsphase von BLK. Die Notierung stärkt die Sichtbarkeit des Unternehmens und erweitert unseren Zugang zu internationalem Kapital und Partnern."

Gaming im Fokus: Web2-Best-Practices für die neuen Portfoliounternehmen

Enry's Island S.p.A. fügt an:

"Wir sind stolz auf die Dynamik, die unser Web2-Segment entwickelt hat, und fest davon überzeugt, dass wir diese Best Practices auf unsere neuen Portfoliounternehmen im Gaming-Bereich übertragen können. Dort stehen außergewöhnliche Partnerschaften und neue Entwicklungen auf der Insel kurz davor, auch in der internationalen VC-Szene deutlich sichtbar zu werden. Unser Ziel ist es, als Erste gemeinsam mit den besten Führungskräften von morgen in der Gaming-Welt Werte zu schaffen.

Die Besten von ihnen werden zu unserer Reality-Show eingeladen, die wir in unserer phygitalen Arena RVA produzieren. Damit schaffen wir eine neue Form des Erlebens und Austauschs mit der globalen Startup-Community, insbesondere im Gaming-Bereich. Bleiben Sie dran. Im Fernsehen."

Mit der Notierung von BLK unterstreicht Enry's Island S.p.A. erneut seine Pionierrolle. Das Unternehmen begleitet seine Portfoliounternehmen von der Inkubation bis an die Börse und macht jede neue Notierung zu einem gemeinsamen Meilenstein für das gesamte Ökosystem.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260828255972/de/

Contacts:

Alessandro Pacciana

alessandro.pacciana@enrysisland.com