Generative KI hilft Gründer:innen dabei, makellose Pitches und Businesspläne zu verfassen. Eine neue Studie deckt nun einen paradoxen Effekt auf: Die breite Nutzung sorgt dafür, dass junge Unternehmen die wichtige Chance auf wertvolle Sichtbarkeit verlieren. Der Einsatz generativer Künstlicher Intelligenz gilt in der Startup-Szene als verlässlicher Gleichmacher, der auch rhetorisch weniger trainierten Menschen zu professionellen Auftritten verhilft. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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