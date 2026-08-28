Krypto News heute mit Solana bei 107 Dollar und Rekordzuflüssen

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Die wichtigsten Krypto News des Tages kommen aus dem Solana-Ökosystem. SOL notiert bei rund 107 Dollar und liegt damit etwa 26 Prozent über dem Niveau der Vorwoche. Die kumulierten Zuflüsse in amerikanische Spot-ETFs auf Solana erreichten dabei einen Rekordwert von etwa 1,26 Milliarden Dollar, verteilt über sieben Handelstage in Folge. Morgan Stanley führte den Zufluss am Mittwoch mit rund 5,5 Millionen Dollar an. Auffällig ist allerdings das Verhältnis von 14,6 Milliarden Dollar Futures-Volumen zu lediglich 1,7 Milliarden Dollar im Spotmarkt. Trägt echte Nachfrage diese Bewegung, oder hebelt sich der Markt gerade in die nächste Korrektur hinein?

Krypto News zu Solana zwischen Rekordzuflüssen und Hebelrisiko

Der Anstieg begann Mitte August im Bereich um 75 Dollar. Laut OKX legte SOL binnen 24 Stunden gut 9 Prozent zu und wird inzwischen mit etwa 63 Milliarden Dollar bewertet. Allein am 26. August kamen 9,14 Millionen Dollar hinzu. Die kumulierten Nettozuflüsse liegen damit bei rund 1,26 Milliarden Dollar, was rund 2 Prozent der Marktkapitalisierung von Solana entspricht.

Laut CoinDesk erreichte diese Serie am 24. August mit 33,5 Millionen Dollar an einem einzigen Tag den stärksten Wert des Jahres. Der Bitwise-Fonds BSOL vereint dabei rund 80 Prozent des gesamten Kapitals auf sich, was die Nachfrage von einem Produkt abhängig macht. Parallel näherte sich der Stablecoin-Bestand auf Solana laut Fortune der Marke von 16 Milliarden Dollar. DeFi Dev Corp kaufte zuletzt 19.000 SOL zu durchschnittlich 98,14 Dollar.

Genau hier zeigt sich aber auch die Grenze der Bewegung. Das Futures-Volumen von 14,6 Milliarden Dollar steht laut Coinpedia nur 1,7 Milliarden Dollar im Spotmarkt gegenüber, ein Hinweis auf Hebel statt auf breite Substanz. SOL liegt zudem rund 63 Prozent unter dem Rekordhoch von 293,31 Dollar aus dem Januar 2025. Eine Rückkehr dorthin verlangt etwa 174 Prozent innerhalb einer Bewertung von rund 63 Milliarden Dollar. Das schnelle Geld in diesem Trade ist längst ausgestiegen.

Krypto News rücken Pepeto vor dem möglichen Listing in den Fokus

Wer heute noch ein Vielfaches sucht, muss dorthin schauen, wo Kapital bisher gar nicht frei fließen konnte. Liquidität liegt derzeit hinter Blockchains fest, die untereinander schlicht nicht kompatibel sind. Genau an dieser Stelle setzt Pepeto an.

Eine Cross-Chain-Bridge verbindet bei Pepeto genau diese Netzwerke und öffnet dem Kapital den Weg zwischen Ketten, die es sonst hinter unvereinbaren Wänden einsperren. Ergänzt wird das durch eine gebührenfreie Swap-Engine, die Handelskosten vollständig entfernt, sodass jeder Dollar Volumen im Handel bleibt. PepetoAI überwacht jede Position vom Öffnen bis zum Schließen, bewertet Risiken in Echtzeit und meldet Gefahren, bevor sie die Wallet erreichen.

Drei Werkzeuge arbeiten vom ersten Tag an zusammen, ohne Kosten für den Händler und ohne blinden Fleck auf irgendeiner Kette. Dieselbe Bauweise hat frühe Bridge- und Swap-Protokolle zu Namen im Milliardenbereich gemacht, nur ist der Code bei Pepeto bereits live. Jeder einzelne Vertrag wurde vor dem Start des Vorverkaufs von SolidProof geprüft und bestätigt, was Anlegern eine nachvollziehbare Grundlage für die Sicherheitsfrage liefert. Wer Vorverkäufe vergleicht, findet diese Verbindung aus fertiger Technik und geprüftem Code selten.

420 Billionen Token bilden die feste Obergrenze, und ein wöchentlicher Burn nimmt davon laufend weitere Einheiten aus dem Umlauf. Eingesammelt wurden im Vorverkauf bereits mehr als 10 Millionen Dollar, während der Einstiegspreis derzeit bei 0,000000188 Dollar liegt. Hinter dem Projekt steht der Mitgründer des originalen Pepe-Coins, unterstützt von einem Binance-Veteranen im Entwicklerteam. Wer den Einstiegskurs von heute noch mitnehmen will, hat dafür nur die verbleibenden Runden Zeit. Ein erwartetes Binance-Listing verkürzt das verbleibende Zeitfenster spürbar.

Fazit

Diese Krypto News verschieben gerade sichtbar Kapital, doch der Einstieg, den der Vorverkauf von Pepeto heute noch zulässt, existiert in dieser Form nicht dauerhaft. Bei Bewegungen dieser Art sind Anleger entweder bereits positioniert, oder sie kaufen später von genau den Wallets, die es waren. Die letzte Runde füllte sich schneller als die vorherige, und jede weitere hebt den Einstiegspreis erneut an. Wie groß das Vielfache am Ende ausfällt, hängt vom Abstand zwischen diesem Preis und dem ersten Kurs nach der Notierung ab. Sollte das erwartete Binance-Listing tatsächlich kommen, schließt dieser Vorverkauf und dieser Preis verschwindet. Der Platz, über den Sie gerade lesen, gehört dann jemandem, der früher gehandelt hat.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was ist heute die wichtigste Nachricht zu Solana?

Solana notiert am 28. August 2026 bei rund 107 Dollar, etwa 26 Prozent höher als in der Vorwoche. Die kumulierten ETF-Zuflüsse erreichten mit 1,26 Milliarden Dollar einen Rekordwert.

Warum wird Pepeto derzeit so häufig genannt?

Pepeto steht im Fokus, weil im Vorverkauf bereits mehr als 10 Millionen Dollar zusammengekommen sind, SolidProof den Code geprüft hat und ein Binance-Listing erwartet wird. Details stehen auf pepetocoin.com sowie unter https://pepetocoin.com.