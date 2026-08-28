Bitcoin Prognose nach 26 Prozent im August, was BTC an der 83.000 Dollar Marke erwartet

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Die Bitcoin Prognose hat sich innerhalb von zehn Tagen komplett gedreht. BTC notiert wieder bei rund 80.000 Dollar und hat im August fast 26 Prozent zugelegt, nachdem der Kurs im Juli noch unter 63.000 Dollar lag. Die Spot ETFs sammelten acht Handelstage in Folge frisches Kapital ein, die längste Serie seit April. Trotzdem liegt der Jahressaldo dieser Fonds weiterhin im Minus. Wie kann eine der stärksten Rallys des Jahres ein Jahr im Minus lassen? Diese Lücke sagt mehr über die kommenden Wochen aus als jedes Kursziel.

Bitcoin Prognose trifft auf die Angebotsmauer zwischen 81.000 und 86.000 Dollar

Die Bewegung begann mit einer politischen Entscheidung. Nachdem das amerikanische Finanzministerium seine Rückkäufe langlaufender Anleihen verdoppelt hatte, sank der Druck am langen Ende des Anleihemarktes und Risikoanlagen zogen innerhalb weniger Stunden an. BTC sprang in drei Tagen um mehr als 20 Prozent und erreichte in den vergangenen 24 Stunden ein Hoch von 81.479 Dollar, den höchsten Stand seit Mai. Mehr als drei Milliarden Dollar an Short Positionen wurden dabei aus dem Markt gedrückt.

Die Zuflüsse blieben danach bestehen. Laut CoinDesk sammelten die amerikanischen Spot Bitcoin ETFs seit Beginn der Rally 2,8 Milliarden Dollar ein, und BTC notiert am Freitag bei rund 79.980 Dollar. Drei Handelstage blieben, um den August zum stärksten Monat seit Oktober 2025 zu machen. Für das Gesamtjahr stehen diese Fonds jedoch weiter mit etwa 2,5 Milliarden Dollar im Minus.

Der eigentliche Test kommt allerdings erst. Laut The Block sieht Glassnode zwischen 81.000 und 86.000 Dollar eine dichte Angebotsmauer, in der viele Langzeithalter nahe an ihrem Einstiegspreis sitzen. Erst ein stabiler Anstieg über 83.300 Dollar bei anhaltenden ETF Zuflüssen würde zeigen, dass der Markt dieses Angebot wirklich aufnimmt. Ein Vermögenswert von 1,5 Billionen Dollar bewegt sich dabei in Prozentpunkten, und jeder davon kostet Milliarden. Wer eine andere Größenordnung sucht, muss dorthin schauen, wo noch kein Börsenkurs existiert.

Bitcoin Prognose und Pepeto, der Einstieg vor dem ersten Börsenkurs

Über BTC liegt eine Angebotsmauer aus Langzeithaltern, über Pepeto liegt bislang gar nichts. Kein Chartverlauf, kein Verkäufer, der auf seinen Einstiegspreis wartet. Mehr als 10 Millionen Dollar sind bereits in diesen Presale geflossen, ohne dass eine Börse ihn berührt hat, und dahinter steht eine funktionierende Börse, die jede Position schützen soll, bevor der Listing Tag kommt.

Im Zentrum steht der PepetoAI Risk Scorer. Jeder Trade läuft zuerst durch dieses System, das jede Position liest und die Risikolage meldet, bevor der Chart sie zeigt. Genau dort liegt der Unterschied, denn blinde Stellen kosten Händler seit jeher mehr als jede Gebühr. Die gebührenfreie Cross Chain Swap Engine ergänzt das, weil Kapital zwischen Ketten wechseln kann, ohne einen Cent an Handelskosten abzugeben, und die angeschlossene Brücke verbindet jede Kette, die Pepeto berührt.

Das Modell steht auf einer Gesamtmenge von 420 Billionen Token, die wöchentliche Verbrennungen dauerhaft verkleinern, und jeder verbrannte Token ist für immer verschwunden. Geführt wird das Projekt von einem ehemaligen Binance Experten an der Seite des Erfinders des originalen Pepe Coins. Bevor der Presale überhaupt öffnete, hat SolidProof den gesamten Code auditiert und bestätigt, dass die Verträge sicher und wie beschrieben funktionieren.

Der Einstieg liegt aktuell bei 0,000000188 Dollar, und das erwartete Binance Listing ist der Auslöser, der dieses Fenster schließt. Vor der Notierung bestimmt der Presale den Einstieg, danach bestimmt ihn der Markt, und dieser Unterschied lässt sich später nicht nachholen. Genau darin liegt der Reiz für Anleger, die eine Bewegung von 80.000 auf 83.000 Dollar für zu langsam halten.

Fazit

Die Bitcoin Prognose stellt jede Wallet vor dieselbe Entscheidung, und wer dieses Muster kennt, hat sie längst getroffen. Frühe Pepe und DOGE Käufer trafen sie. Diese Wallets saßen in einem Presale, den niemand beobachtete, dann öffnete das Listing und ihr Einstieg wurde zur Geschichte, die alle anderen zu spät lasen. BTC braucht Milliarden für fünf Prozent, während der Abstand zwischen dem heutigen Pepeto Presale und dem ersten Börsenkurs eine Position schaffen kann, für die Käufer später ein Vielfaches zahlen. Handeln Sie, solange der Presale offen ist, oder lesen Sie morgen über den Einstieg, den Sie heute schon kannten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Prognose für Bitcoin bis Jahresende?

Bitcoin notiert bei rund 79.980 Dollar. Entscheidend ist die Zone zwischen 81.000 und 86.000 Dollar, denn erst ein stabiler Anstieg über 83.300 Dollar würde zeigen, dass der Markt das dortige Angebot aufnimmt.

Warum beobachten Anleger Pepeto während der Bitcoin Rally?

Pepeto ist ein von SolidProof geprüftes Presale Projekt mit mehr als 10 Millionen Dollar Volumen und einem PepetoAI Risk Scorer. Der Presale läuft auf pepetocoin.com und ist unter https://pepetocoin.com erreichbar.