München (ots) -Fortuna Düsseldorf feiert einen "dreckigen, aber umso geileren und hochverdienten 1:0-Sieg am Freitagabend", fasst es MagentaSport-Experte Fabian Klos zusammen. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt, ist es der erste Sieg der Saison für den Zweitliga-Absteiger. "Für diesen Sieg hat es eine harte Arbeit gegen den Ball gebraucht. Es war kein Hochglanzspiel, aber es war saubere Arbeit und es war der richtige Weg, um den Ergebnisbock umzustoßen", erklärt Fortuna-Coach Alexander Ende und fügt hinzu: "Ein wichtiger Moment für uns. Wenn du anfährst, brauchst du viel Kraft. Wenn du rollst, dann rollst du und diesen ersten Moment mussten wir uns hart erkämpfen." Andreas Müller sorgte mit seinem Treffer für die Erlösung. "Das ist ein typisches 3.Liga-Tor. Es war ein Abnutzungskampf und ein dreckiges 3.Liga-Spiel", bewertet es der Torschütze. Für VfB-Trainer Nico Willig ist es ein "klassisches Kacktor". "Wir haben die Präzision und den Zug zum Tor vermissen lassen. Wir haben noch viele Schritte vor uns und brauchen viel Training. Es sind noch viele Themen zu bearbeiten. Es zählt nur die Leistung und wir sind momentan im Mittelfeld, im hinteren Mittelfeld", ordnet er die Leistung seiner Mannschaft ein. Auch der VfB Stuttgart II steht nach drei Spielen bei drei Punkten.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zur 3. Liga - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht's mit der 3. Ligal bei MagentaSport am Samstag mit der großen Konferenz ab 13.30 Uhr - u.a. mit SV Wehen Wiesbaden gegen Rot-Weiß Essen. Alle Spiele der 3. Liga live bei MagentaSport.Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart II 1:0Erster Saisonsieg für Düsseldorf dank "klassischem Kacktor"Alexander Ende, Trainer Fortuna Düsseldorf: "Ein wichtiger Moment für uns. Wenn du anfährst, brauchst du viel Kraft. Wenn du rollst, dann rollst du und diesen ersten Moment mussten wir uns hart erkämpfen. Es war Kampf, es war ein hartes Spiel, aber es war nicht unverdient. Ich werde der Mannschaft mitgeben, dass sie das Herz an den Tag gelegt haben. Bei allen fußballerischen Ansprüchen ist es wichtig, dass die Null steht und wir haben nicht viel auf unser Tor zugelassen. Das ist die Basis, alles andere kommt mit dem Selbstverständnis. Für diesen Sieg hat es eine harte Arbeit gegen den Ball gebraucht. Es war kein Hochglanzspiel, aber es war saubere Arbeit und es war der richtige Weg, um den Ergebnisbock umzustoßen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=T1Ywbkp6SFNGaVFiblNuQjNSRGtlVi9EdHlGZXJ1UG0vdU9uM1NYN2lIMD0=Andreas Müller, Siegtorschütze Fortuna Düsseldorf, über die Rippen-Schmerzen nach einem Zusammenprall: "Da werde ich mir heute noch zwei Ibus reinwerfen und hoffen, dass es nicht so schlimm ist." Über sein Tor: "Das ist ein typisches 3.Liga-Tor. Es war ein Abnutzungskampf und ein dreckiges 3.Liga-Spiel." Über die Drucksituation bei der Fortuna: "Bevor man unterschreibt, sollte man sich der Situation bewusst sein. Das sind wir alle. Trotz des Drucks, der auf uns lastet, sind wir eine gute Truppe. Wenn es in der Kabine nicht stimmt, dann wird es schwierig, aber das passt bei uns. Es war für uns nur eine Frage der Zeit bis wir den Bock umstoßen. Jeder ist sich dessen bewusst, dass der Verein nicht dahin gehört, es aber auch ein sehr langer Weg ist. Dass der Anspruch des Umfelds ist, direkt wieder nach oben zu gehen, ist klar, aber das kommt nur über die stetige Arbeit. Wir tun gut daran erstmal weiter Punkte zu sammeln." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RUIrSFhZbVY2OGkvcGlVM2EyTjRrU202Ulljc25DTlpwVW0xS2RKcHRyMD0=Nico Willig, Trainer VfB Stuttgart II: "Ich glaube, dass der Sieg verdient ist, aber trotzdem waren wir in dem Spiel dabei. Du musst mit viel Leidenschaft verteidigen, das ist uns immer wieder gut gelungen. Die Füße haben schon ein bisschen gewackelt. Wir hatten zu viele einfache Fehlpässe in Umschaltsituationen und so kamen nur wenige Torraumszenen heraus. Das müssen wir uns vorwerfen lassen. Das Tor ist ein klassisches Kacktor. Aber es ist nicht unverdient, weil die Anzahl an Abschlüsse bei Düsseldorf viel höher war. Wir haben die Präzision und den Zug zum Tor vermissen lassen. Es ist ein Lernprozess sich nicht zu oft rückwärts zu bewegen. Wir konnten keinen Druck mehr aufbauen und hatten keine Ausgleichschance. Wir haben noch viele Schritte vor uns und brauchen viel Training. Es sind noch viele Themen zu bearbeiten. Es zählt nur die Leistung und wir sind momentan im Mittelfeld, im hinteren Mittelfeld." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WXI2Q3ZhZWtQQzg5djFtOVkvNWVxWUFWNVZTdGlJVVFnWCsyd0dtTW41Yz0=Alexander Ende, Trainer Fortuna Düsseldorf, vor dem Spiel über den Torwart-Wechsel auf Louis Lord: "Momentum. Louis hat sich die Chance durch gute Leistung im Training verdient. Die Energie, das Momentum ist gerade bei ihm. Auf Strecke zählt das Leistungsprinzip. Das ist keine festgeschriebene Ordnung bis zum Ende der Saison, aber für den Moment bekommt er jetzt das Vertrauen." Über den Fehlstart: "Wir haben eine sehr ordentliche Vorbereitung gespielt. Eine neue Mannschaft mit 16, 17 Neuzugängen, die in der Vorbereitung wieder Euphorie geweckt hat. In Mannheim hätte die Anfangsphase auch anders laufen können, aber wir haben ein schweres Auswärtsspiel nicht gewonnen. Und dann haben wir ein schwaches Heimspiel gezeigt. In einem Kontext, wo wir etwas anders gemacht haben als zuvor. Wir sind da von dem abgewichen, was wir uns in der Vorbereitung als gutes Gefühl geholt haben. Wenn du so Fußball spielen willst wie wir auf Strecke der Saison, dann muss jeder Verantwortung übernehmen. Wenn sich zwei, drei Jungs rausnehmen, dann funktioniert diese Intension Null Komma Null." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=N2VFWmFHMmNzZmpWcmRIY3RXNEUyNDhFVkRZRFV3SlE1S3FKNVBnWU82WT0=Jorrit Hendrix, Fortuna Düsseldorf, vor dem Spiel über seine erneute Rot-Sperre: "Das geht mir persönlich am meisten ans Herz, dass ich wieder hier stehe und gesperrt bin. Ich halte mal ein bisschen Abstand und lasse die Jungs fokussieren." Über Gespräche nach dem Fehlstart: "Wir haben viel geredet und analysiert. Die ganze Atmosphäre in einem Verein steht und fällt mit den Ergebnissen. Die sind nicht so, dass wir uns freuen können. Wir reden jeden Tag sehr viel, aber es muss der Moment kommen, wo wir das auf den Platz transportieren. Wir müssen mit den Ergebnissen anfangen, egal wie. Wenn das kommt, dann kommt auch alles andere." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=a2RWNjF5Szl4SDlVRmhaUW5iby9hQXdxNHJxSFc2azVjQ1dJZUI0QkhSQT0=Fußball live bei MagentaSportAlle Spiele der 3. Liga und der Google Pixel Frauen-Bundesliga live. Die 3. Liga an jedem Spieltag zusätzlich auch in der Konferenz. Außerdem internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL und Sportdigital1+.3. Liga- 3. SpieltagSamstag, 29.08.2026Ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: MSV Duisburg - Würzburger Kickers, Alemannia Aachen - SV Meppen, SC Verl - Fortuna Köln, SV Wehen Wiesbaden - Rot-Weiß Essen, SG Sonnenhof Großaspach - FC Ingolstadt 04Ab 16.15 Uhr: TSG Hoffenheim II - SSV Jahn RegensburgSonntag, 30.08.2026ab 13.15 Uhr: 1. FC Saarbrücken - FC Hansa Rostockab 16.15 Uhr: TSV Havelse - SV Waldhof Mannheimab 19.15 Uhr: Viktoria Köln - Preußen Münster4. SpieltagFreitag, 04.09.2026Ab 18.30 Uhr: FC Ingolstadt 04 - Alemannia AachenSamstag, 29.08.2026Ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden, Preußen Münster - TSV Havelse, SV Waldhof Mannheim - SC Verl, SSV Jahn Regensburg - MSV Duisburg, SV Meppen - 1. FC SaarbrückenAb 16.15 Uhr: Rot-Weiß Essen - Viktoria KölnSonntag, 30.08.2026ab 13.15 Uhr: Würzburger Kickers - VfB Stuttgart IIab 16.15 Uhr: SG Sonnenhof Großaspach - TSG Hoffenheim IIab 19.15 Uhr: Fortuna Köln - Fortuna DüsseldorfPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6341864