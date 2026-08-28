Hyundai-CEO José Muñoz will Roboter bald im Autohaus verkaufen. Entsprechende Pläne präsentierte der Chef des südkoreanischen Autobauers vor Investor:innen. Hyundai gehört die Mehrheit am US-Roboterhersteller Boston Dynamics. Im Jahr 2021 hatte Hyundai 80 Prozent der Anteile an Roboterhersteller Boston Dynamics für rund eine Milliarde US-Dollar erworben. Die Roboter sollen unter anderem die Automatisierung der Fertigung vorantreiben. Hyundai kündigte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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