Dogecoin Kurs bei 0,088 Dollar, doch die Wale haben 280 Millionen Token abgestoßen

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Große Wallets haben seit Freitag 280 Millionen Token verkauft, und das genau in die stärkste Woche hinein, die Dogecoin seit Monaten hatte. Der Dogecoin Kurs notiert bei rund 0,088 Dollar, nachdem die Rally kurz 0,10 Dollar berührte, den höchsten Stand seit drei Monaten. Die ETF-Zuflüsse fielen im selben Zeitraum von 653.420 Dollar auf 146.020 Dollar. Der Chart sieht bullisch aus, die Positionierungsdaten sagen das Gegenteil. Wer jetzt kauft, kauft in die Verkäufe der Großen hinein. Bleibt die Frage, wo dasselbe Muster heute noch vor dem Chart auftaucht.

Dogecoin Kurs testet 0,094 Dollar, während die Wale Kasse machen

Stand 28. August 2026 liegt Dogecoin (DOGE) laut Coinbase bei 0,08812 Dollar, rund zwei Prozent höher als am Vortag und sechs Prozent über der Vorwoche. Die Marktkapitalisierung beträgt 13,7 Milliarden Dollar, vom Allzeithoch bei 0,7376 Dollar aus dem Mai 2021 fehlen weiterhin 88 Prozent. Technisch steht DOGE über der 50-Tage-Linie bei 0,076 Dollar und über der 100-Tage-Linie bei 0,081 Dollar. Auf dem Papier ist das eine saubere Aufwärtsstruktur.

Die Positionierungsdaten hinter dem Dogecoin Kurs erzählen etwas anderes. Wallets mit einer bis hundert Millionen Token haben seit Freitag 280 Millionen DOGE abgegeben, also Gewinnmitnahme in die Stärke hinein statt Vertrauen nach einer Rally von 34 Prozent. Laut Invezz flossen am Montag nur noch 146.020 Dollar in die Spot-ETFs, nach 653.420 Dollar in der Vorwoche und sechzehn Handelstagen ganz ohne frisches Geld. Das Interesse ist da, es kühlt aber schon wieder ab.

Entscheidend bleibt der Widerstand bei 0,094 Dollar, denn ein Tagesschluss darüber öffnet den Weg zu 0,10 Dollar. Selbst eine Verdopplung von dort bleibt jedoch das, was eine Bewertung von 13,7 Milliarden Dollar hergibt. Genau an dieser Decke beginnt die interessantere Frage.

Pepeto und der Punkt, an dem der Dogecoin Kurs an seine Grenze stößt

Wer diese Rechnung zu Ende führt, kommt an einen unbequemen Punkt. Dieselben Käufermuster tauchen derzeit an einer Stelle auf, an der noch keine Börse einen Preis stellt. Beginnen wir damit, was Pepeto überhaupt ist, denn für die meisten Leser ist der Name neu. Es ist ein Ethereum-Token, das noch aus dem Presale verkauft wird, also aus derselben Phase, aus der Ethereum 2014 verkauft wurde, bevor eine Börse es listete. Gebaut wird es von dem Entwickler, der hinter dem Lauf von Pepe auf elf Milliarden Dollar stand.

Jedes Meme-Coin-Vermögen, über das heute noch gesprochen wird, entstand genau in dieser Phase, bevor es einen Chart gab und bevor der Name etwas bedeutete. Diese Struktur ist der Grund, warum bereits 10,38 Millionen Dollar eingezahlt wurden. Das Kaufmuster beim Dogecoin Kurs stand vor jedem großen Meme-Coin-Lauf, und hier bildet es sich im Presale, ohne eine Bewertung von 13,7 Milliarden Dollar als Bremse. Ein früherer Binance-Manager führt den operativen Betrieb. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start der ersten Runde geprüft und bestätigt, weshalb der Presale als abgesichert gilt.

Die Käufer, die diese Runden füllen, kennen den Ablauf bereits aus früheren Zyklen. Bei 0,000000188 Dollar pro Token bekommt man für 5.000 Dollar über 26 Milliarden Stück. Pepe erreichte 0,00002803 Dollar ohne jedes Produkt auf derselben Menge von 420 Billionen Token. Analysten verknüpfen das erwartete Binance-Listing mit dem 150-Fachen, womit aus 5.000 Dollar rund 750.000 Dollar würden.

Das Produkt war fertig, bevor die erste Runde öffnete, mit gebührenfreien Trades, einem Scanner für versteckte Abfluss-Funktionen und einer kostenlosen Brücke zwischen den Ketten. Die Dogecoin-Millionäre, über die alle sprechen, bauten ihre Position Jahre vor den ersten ETFs auf. Pepeto steht heute in dieser Phase, und das Binance-Listing beendet sie.

Fazit

Der Dogecoin Kurs steht bei rund 0,088 Dollar und kämpft mit der Marke bei 0,094 Dollar. Das Muster kennen Sie aus dem letzten Zyklus. Die Runden füllen sich jedes Mal schneller, und das Binance-Listing kann ohne Vorwarnung kommen. Die 10,38 Millionen Dollar, die in den ruhigen Wochen zusammenkamen, zeigen, dass Tausende Wallets diese Rechnung längst gemacht haben. Dogecoin-Käufer, die 2015 noch 0,0002 Dollar zahlten, machten daraus bis zum Hoch 2021 über 3,6 Millionen Dollar, und keiner von ihnen kaufte an der Wall Street. Derselbe Platz, den Analysten mit dem 150-Fachen verknüpfen, steht heute über die offizielle Pepeto-Website offen und schließt an dem Tag, an dem Binance den Handel eröffnet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Wie steht der Dogecoin Kurs aktuell?

Bei rund 0,088 Dollar, etwa sechs Prozent über der Vorwoche. Entscheidend ist der Widerstand bei 0,094 Dollar, darüber öffnet sich der Weg zu 0,10 Dollar.

Kann ein Presale mehr bringen als Dogecoin?

Der Unterschied liegt in der Ausgangsbewertung. Halter setzen auf eine Verdopplung aus 13,7 Milliarden Dollar, Käufer im Presale auf der offiziellen Pepeto-Website auf die Phase davor.