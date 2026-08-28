The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.08.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.08.2026
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ISIN Name
AU0000157679 ALMONTY INDUSTRIES CDIS/1
CA03444Q1000 ANDREW PELLER LTD A
CA03444Q2099 ANDREW PELLER LTD B
CA05351M2040 AVARONE METALS
CA09088U1093 BIRKS GROUP INC. A
CA09950M3003 BORALEX INC. A
US760942BXXX URUGUAY 25/35
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.08.2026
.
ISIN Name
AU0000157679 ALMONTY INDUSTRIES CDIS/1
CA03444Q1000 ANDREW PELLER LTD A
CA03444Q2099 ANDREW PELLER LTD B
CA05351M2040 AVARONE METALS
CA09088U1093 BIRKS GROUP INC. A
CA09950M3003 BORALEX INC. A
US760942BXXX URUGUAY 25/35
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