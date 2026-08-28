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WKN: A14SVX | ISIN: CA05351M2040 | Ticker-Symbol: W2U1
Lang & Schwarz
28.08.26 | 22:59
0,004 Euro
-100,00 % -0,004
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
AVARONE METALS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AVARONE METALS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0010,00722:59
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ANDREW PELLER
ANDREW PELLER LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ANDREW PELLER LIMITED4,8400,00 %
AVARONE METALS INC0,004-100,00 %
BIRKS GROUP INC0,2880,00 %
BORALEX INC23,0800,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.