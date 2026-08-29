München (ots) -Deutschland steht im WM-Finale! Nach einem harten Fight besiegen die "Honamas" Argentinien mit 2:1. "Es war das wahrscheinlich mental anspruchsvollste Spiel auf so vielen Ebenen, weil es so tough und hektisch war. Unglaublichen Respekt dafür. Das ist bärenstark, mental stark, hockeymäßig gut und das ist hier Spiel für Spiel für Spiel verdient gewesen", lobt Bundestrainer André Henning seine Jungs im Spielerkreis nach dem Spiel und kündigt an: "Wir spielen in zwei Tagen hier und dann rutschen wir hier über den Platz mit dem Weltmeister-Pokal." Im MagentaTV-Interview erklärt Henning, wie hoch die Leistung seines Teams auf mentaler Ebene einzuschätzen ist. "Die Argentinier machen hier 60 Minuten lang ein reines Stressspiel. Es ist ein Mentalitätsmarathon, den du hier laufen musst. Du musst die ganze Zeit da sein, dich nicht ablenken lassen und auch mal etwas weg atmen. Das ist heute eine Meisterprüfung, eine Meisterleistung."Justus Warweg sorgte mit seinem Tor für den 2:1-Siegtreffer. "Ich kann es irgendwie gar nicht beschreiben, ist wirklich ein krasses Gefühl einfach, hier kämpft wirklich jeder für jeden, wenn man auf den Platz geht, das ist einfach wie eine Familie, die da zusammenspielt, da hat jeder das andere, krasses Gefühl einfach. Wenn man das Trikot anzieht, ist es wie so ein Switch und es funktioniert", beschreibt er seine Gefühlswelt.Deutschland kämpft im Finale gegen Spanien um den vierten WM-Titel (Sonntag ab 16.20 Uhr live). Damit würde man mit Pakistan gleichziehen. "Wir wissen, was kommt. Das ging in den letzten Spielen hoch und runter. Die sind nicht umsonst im WM-Finale. Mich überrascht es nicht so sehr, vielleicht einige Außenstehende, aber die Spanier haben eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht. Individuell und taktisch ein sehr schwer zu bespielender Gegner, richtig eklig", schätzt André Henning den Finalgegner ein. Im Spiel um Platz 3 kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen den Niederlanden und Argentinien (Sonntag ab 13.50 Uhr).Nachfolgend Clips und Stimmen zum Halbfinale der deutschen Hockey-Männer gegen Argentinien bei der FIH Feldhockey-Weltmeisterschaft 2026. Bei Verwendung bitte MagentaTV als Quelle angeben. Am Sonntag steigt das große Finale gegen Spanien - ab 16.20 Uhr live.Deutschland - Argentinien 2:1Deutschland schlägt Argentinien und zieht ins WM-Finale einAlle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=cVNBVTliKzRibXpKalk1ajRRM3h5OXkrU0ZoOU1LYzJGOTVkMDkzQ2hFOD0=Justus Weigand bringt Deutschland in Führung. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=UVFmenUrWVNBN2djcHk2L09RbHNLdGJvUDhpY2Y0dFBHNzNRWXlkMnZKZz0=2:1 für Deutschland! Ludwig bringt Deutschland wieder auf Final-Kurs. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=WnI0NmdnM1JhaXZKY3ZQVHFJVVZBUFZtRW9QVVhLd1dyTmhEVlM1ZnlEVT0=FINALE! Deutschland jubelt nach einem harten Kampf über den Einzug ins WM-Finale. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=MU9oSnY4VmwvOEs1Q1ZhNjFyWC9YaU13MHRzU0JTWERtZnFBc1NMeUZTcz0=Bundestrainer André Henning richtet das Wort nach dem Sieg an seine Mannschaft: "Es war das wahrscheinlich mental anspruchsvollste Spiel auf so vielen Ebenen, weil es so tough und hektisch war. Unglaublichen Respekt dafür. Nehmt mal den Moment kurz mit, schaut, wer alles auf der Strecke geblieben ist, dass wir im Finale stehen, wen wir alles hinter uns gelassen haben. Das ist ein Moment den können wir mal richtig festhalten. Das ist bärenstark, mental stark, hockeymäßig gut und das ist hier Spiel für Spiel für Spiel verdient gewesen. Das werden wir in den Sonntag mit reinnehmen. Wir spielen in zwei Tagen hier und dann rutschen wir hier über den Platz mit dem Weltmeister-Pokal."Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=RDJOMEYvUTZlMFZKSnJUN1hrZUNVc3liMTdOODZNNWxkWTk1SWpFYjRsRT0=Andre Henning, Bundestrainer: "Ich mache da gar nichts, das ist viel von dem Mindset, das sie da mitbringen. Das ist neu in der Konstellation. [...] Die Argentinier machen hier 60 Minuten lang ein reines Stressspiel. Es ist ein Mentalitätsmarathon, den du hier laufen musst. Du musst die ganze Zeit da sein, dich nicht ablenken lassen und auch mal etwas weg atmen. Das ist heute eine Meisterprüfung, eine Meisterleistung." Über die schwierige Phase nach dem Ausgleich: "Da hatten wir zwei Minuten lang eine Phase, wo wir den Ball gefühlt alle zwei Sekunden wieder abgegeben haben. Wenn das aber nur zwei Minuten dauert und du dir dann wieder das Spiel holst, dann ist das schon großes Können. Nach zwei Minuten Schrott-Überzahl war das dann genau das, was wir wollten. Das ist die Unterschied-Phase im ganzen Spiel. Da hätte es ganz klar gegen uns kippen können. Die Jungs haben sich dagegengestemmt und haben den Job gemacht, um sich das Spiel zurückzuholen. Das ist superschwer gegen Argentinien." Über das Finale gegen Spanien:"Wir wissen, was kommt. Das ging in den letzten Spielen hoch und runter. Die sind nicht umsonst im WM-Finale. Mich überrascht es nicht so sehr, vielleicht einige Außenstehende, aber die Spanier haben eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht. Individuell und taktisch ein sehr schwer zu bespielender Gegner, richtig eklig." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WHdOekxvWTJpYityWjdwQzJYVk5KcTBmd3lUSFZYUWk2MmtHakZzOEVYTT0=Justus Warweg, Nationalspieler, über das Gefühl das Trikot zu tragen: "Ich kann es irgendwie gar nicht beschreiben, ist wirklich ein krasses Gefühl einfach, hier kämpft wirklich jeder für jeden, wenn man auf den Platz geht, das ist einfach wie eine Familie, die da zusammenspielt, da hat jeder das andere, krasses Gefühl einfach. Wenn man das Trikot anzieht, ist es wie so ein Switch und es funktioniert. Ich glaube wir haben da einfach eine richtig geile Mischung, zwischen Alt und Jung, wir sind ja jetzt ein ziemlich junges Team geworden seit dem Letzen Turnier, ich glaub die Alten müssen uns ab und zu nochmal einfangen, wenn es dann doch ein bisschen zu wild wird, aber die Mischung macht es irgendwie aus, die fangen uns dann ein und dann wissen wir, auch wenn genug ist, es passt einfach."Über das 2:1:"Man weiß ja nie das ist es, ob es dann wirklich reicht, wie andre vorhin schon meinte, nach der Karte das wird das provoziert haben und die dann irgendwie zu wild wurden, ist einfach unfassbar geil von Lulu und dann typischer Jussi würde ich sagen, einfach mal vor den Mann irgendwie rein, Kaufmann hat gegen Malaysia auch mal den Ball geklaut vorne, nimmt ihm keiner übel, Hauptsache der Ball ist hinter der Linie, wirklich auch egal von wem, ist einfach ein typischer Jussi, da freut sich dann jeder für jeden, da kommen wirklich Emotionen raus die hast du wirklich noch nie erlebt."Über Entspannung:"Natürlich wirken die hier alle ein bisschen cooler, ist klar, aber nein heute ist erstmal so ein bisschen begreifen um zwei geht's noch nicht schlafen, ich weiß gar nicht wie viel Uhr wir haben, aber heute muss man das alles nochmal begreifen, morgen dann Regeneration und Eistonne und weiß nicht was, und dann Vorbereitung auf Spanien."Über Spanien:"Unfassbar griffiger Gegner, die sind eklig zu bespielen, ich glaub das wir das machen können, ist ein Finale, da kann alles passieren, ich hoffe das es auf unsere Seite geht, ich bin da auch ganz zuversichtlich." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Z2o2U3JOVzBLVFNrcitDTk85T1Q1eFpYTXF4VlpzR3VkaE9hcHd2cUh2Yz0=Niederlande - Spanien 3:4Die Highlights der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ODYzQ3RLK1hmc05xL1BELy95OVEwWEhMZWV6aXpySUZzOThpcUl0TXVIZz0=Hockey live nur bei MagentaSport und kostenlos bei MagentaTVFIH Feldhockey-Weltmeisterschaft 2026 der Frauen und MännerAdrian von der Groeben kommentiert, Simon Köpfer moderiert.Samstag, 29.08.2026ab 12.50 Uhr: Spiel um Platz 3 (Frauen)ab 15.50 Uhr: Finale (Frauen)Sonntag, 30.08.2026ab 13.50 Uhr: Spiel um Platz 3 (Männer): Argentinien - Niederlandeab 16.20 Uhr: Finale (Männer): Deutschland - SpanienPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6341869